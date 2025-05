HONRARIA

Empresário baiano recebe prêmio de ‘personalidade do ano’ em Nova Iorque

Fabrício Bloisi é CEO de multinacional holandesa que controla o iFood

CEO da multinacional holandesa Prosus, o empresário baiano Fabrício Bloisi recebeu nesta quarta-feira (14) o prêmio de “Person of the Year” (personalidade do ano) da Brazilian-American Chamber of Commerce, organização sem fins lucrativos que promove o comércio entre os dois países. A cerimônia aconteceu no Museu de História Natural, em Nova York, nos Estados Unidos. >