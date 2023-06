Ex-secretário de Poções e empresário são acionados para devolver R$ 174 mil aos cofres públicos

O Ministério Público estadual pediu pela condenação do ex-secretário de Saúde de Poções, a empresa Hidro's Comércio e Serviços Limitada e o seu então representante, a ressarcir cerca de R$ 174 mil aos cofres públicos municipais, por conta de danos ao erário causados entre 14 de abril e 10 de junho de 2005.



O prejuízo diz respeito a pagamentos realizados pelo Município à Empresa Hidros para a realização de serviços de reforma e manutenção relativos à estação de tratamento de água de Morrinhos. Na ação, o promotor de Justiça relata que as duas contratações tinham como objeto a execução de serviços muito semelhantes e que visitas do MP ao local constataram que “nenhuma reforma havia sido executada”.