CRIME

Homem é executado a tiros durante jogo em quadra na Bahia

Vítima, conhecida como Lissinho, foi surpreendida por homens armados

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:50

Lissinho foi morto durante jogo Crédito: Reprodução

Um homem foi executado a tiros enquanto jogava futebol em uma praça na cidade de Tucano, no nordeste da Bahia, na noite de terça-feira (7). A vítima foi identificada como Alisson Santos de Jesus, de 33 anos, conhecido como Lissinho. Segundo informações iniciais, a vítima era natural de São Paulo, mas morava na sede do município, onde ocorreu o crime.

Alisson estava em uma partida em uma quadra esportiva na região central quando foi surpreendido por dois homens armados. A dupla invadiu o local e efetuou diversos disparos. A vítima morreu ainda no local, sem chance de socorro. Após o ataque, os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Lissinho foi morto durante jogo 1 de 4

Policiais militares do 5º Batalhão foram acionados após relatos de tiros. Ao chegarem à praça, encontraram o homem caído, já sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.