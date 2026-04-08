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Homem é executado a tiros durante jogo em quadra na Bahia

Vítima, conhecida como Lissinho, foi surpreendida por homens armados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:50

Lissinho foi morto durante jogo
Lissinho foi morto durante jogo Crédito: Reprodução

Um homem foi executado a tiros enquanto jogava futebol em uma praça na cidade de Tucano, no nordeste da Bahia, na noite de terça-feira (7). A vítima foi identificada como Alisson Santos de Jesus, de 33 anos, conhecido como Lissinho. Segundo informações iniciais, a vítima era natural de São Paulo,  mas morava na sede do município, onde ocorreu o crime.

Alisson estava em uma partida em uma quadra esportiva na região central quando foi surpreendido por dois homens armados. A dupla invadiu o local e efetuou diversos disparos. A vítima morreu ainda no local, sem chance de socorro. Após o ataque, os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Lissinho foi morto durante jogo

Lissinho foi morto durante jogo por Reprodução
Lissinho foi morto durante jogo por Reprodução
Lissinho foi morto durante jogo por Reprodução
Lissinho foi morto durante jogo por Reprodução
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Lissinho foi morto durante jogo por Reprodução

Policiais militares do 5º Batalhão foram acionados após relatos de tiros. Ao chegarem à praça, encontraram o homem caído, já sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Euclides da Cunha, que apura a autoria e a motivação do crime.

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Tags:

Bahia Crime Morte Praça Durante Jogo

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