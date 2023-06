Homem fica ferido após ataque a tiros no nordeste da Bahia

Um homem ficou ferido após ter sido vítima de um ataque a tiros em Monte Santo, no nordeste da Bahia, durante o domingo (11). O crime, ocorrido no povoado de Lagoa das Pedras, teria sido motivado por divergência política com relação à gestão da prefeita do município, Silvania Matos (PSB).



Segundo a Polícia Civil (PC), uma ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial (DT) de Euclides da Cunha, e a vítima, um homem de 39 anos, foi socorrida a uma unidade de saúde da própria região.