FEMINICÍDIO

Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar companheira na Bahia

Sentença foi proferida nesta quarta-feira (25)

Um homem foi condenado a 21 anos e seis meses de prisão por matar a companheira. O crime aconteceu no dia 2 de julho de 2023, no Povoado de Perdizes, zona rural de São Desidério, no oeste da Bahia. >