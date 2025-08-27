Idosa de 70 anos morre após ser atacada por vaca na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:45
Uma idosa de 70 anos morreu na quarta-feira (26), mais de um mês depois de ser internada após ser atacada por uma vaca. O caso aconteceu na zona rural de Ipirá, no interior da Bahia, no último dia 12 de julho.
A vítima, identificada como Palmira Silva Mascarenhas, estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, desde o dia do incidente. Ela sofreu um trauma facial depois do ataque e morreu por complicações de um quadro de insuficiência respiratória.
A Polícia Civil (PC) não deu detalhes sobre como o ataque aconteceu. O caso será investigado pela delegacia de Ipirá. O sepultamento de Palmira Silva Mascarenhas acontece na tarde desta quarta-feira (27), no Cemitério Vale das Flores, no município.