INUSITADO

Idosa de 70 anos morre após ser atacada por vaca na Bahia

Mulher ficou mais de um mês internada depois de sofrer o ataque

Yan Inácio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:45

Circustâncias do ataque não foram reveladas Crédito: Reprodução/redes sociais

Uma idosa de 70 anos morreu na quarta-feira (26), mais de um mês depois de ser internada após ser atacada por uma vaca. O caso aconteceu na zona rural de Ipirá, no interior da Bahia, no último dia 12 de julho.

A vítima, identificada como Palmira Silva Mascarenhas, estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, desde o dia do incidente. Ela sofreu um trauma facial depois do ataque e morreu por complicações de um quadro de insuficiência respiratória.

A Polícia Civil (PC) não deu detalhes sobre como o ataque aconteceu. O caso será investigado pela delegacia de Ipirá. O sepultamento de Palmira Silva Mascarenhas acontece na tarde desta quarta-feira (27), no Cemitério Vale das Flores, no município.