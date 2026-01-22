Acesse sua conta
Líder de facção da Bahia é preso em esconderijo no sul do Brasil

Homem foi localizado na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 20:17

Líder de facção estava escondido em Florianópolis
Líder de facção estava escondido em Florianópolis Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (22), na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele é apontado pelas autoridades policiais da Bahia como integrante de uma facção criminosa carioca com atuação nas cidades de Ituberá e Valença, ambas localizadas no Baixo Sul do estado.

Informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) indicam que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento em mortes violentas. Ele também é investigado por tráfico de drogas e armas e, segundo a SSP, determinava homicídios na região do Baixo Sul da Bahia, além de praticar lavagem de dinheiro, corrupção de menores e roubos, entre outras ações ilícitas.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Ainda conforme a SSP-BA, o homem teria ligação com uma organização criminosa do Rio de Janeiro e seria proprietário de casas e carros de luxo na capital catarinense.

O suspeito foi localizado escondido em Florianópolis por equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de Santa Catarina, com apoio das polícias Militar e Civil.

