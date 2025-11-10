Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 07:26
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de declínio de temperatura para 282 cidades na Bahia. O aviso, de classificação amarela - significa perigo potencial - prevê queda de 3°C a 5°C nesta segunda-feira (10).
Os municípios afetados estão no Centro Sul Baiano, Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro Norte Baiano e Vale São-Franciscano da Bahia. Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa e Porto Seguro são algumas das cidades atingidas. Em Vitória da Conquista, por exemplo, a temperatura pdoe chegar a 16°C.
Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo número 199.
Frio
Abaíra
Aiquara
Alcobaça
Almadina
Amargosa
Anagé
Andaraí
Apuarema
Aracatu
Arataca
Aurelino Leal
Baianópolis
Barra da Estiva
Barra do Choça
Barra do Mendes
Barra do Rocha
Barro Alto
Barro Preto
Belmonte
Belo Campo
Boa Nova
Boa Vista do Tupim
Bom Jesus da Lapa
Bom Jesus da Serra
Boninal
Bonito
Boquira
Botuporã
Brejões
Brejolândia
Brotas de Macaúbas
Brumado
Buerarema
Caatiba
Caculé
Caetanos
Caetité
Camacan
Camamu
Canápolis
Canarana
Canavieiras
Candiba
Cândido Sales
Caraíbas
Caravelas
Carinhanha
Catolândia
Caturama
Coaraci
Cocos
Condeúba
Contendas do Sincorá
Cordeiros
Coribe
Correntina
Cravolândia
Cristópolis
Dário Meira
Dom Basílio
Elísio Medrado
Encruzilhada
Érico Cardoso
Eunápolis
Feira da Mata
Firmino Alves
Floresta Azul
Gandu
Gongogi
Guajeru
Guanambi
Guaratinga
Iaçu
Ibiassucê
Ibicaraí
Ibicoara
Ibicuí
Ibipitanga
Ibiquera
Ibirapitanga
Ibirapuã
Ibirataia
Ibitiara
Ibotirama
Igaporã
Igrapiúna
Iguaí
Ilhéus
Ipiaú
Ipirá
Ipupiara
Irajuba
Iramaia
Iraquara
Itabela
Itaberaba
Itabuna
Itacaré
Itaeté
Itagi
Itagibá
Itagimirim
Itaju do Colônia
Itajuípe
Itamaraju
Itamari
Itambé
Itanhém
Itapé
Itapebi
Itapetinga
Itapitanga
Itaquara
Itarantim
Itatim
Itiruçu
Itororó
Ituaçu
Ituberá
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jaguaquara
Jequié
Jiquiriçá
Jitaúna
Jucuruçu
Jussari
Jussiape
Lafaiete Coutinho
Lagoa Real
Laje
Lajedão
Lajedinho
Lajedo do Tabocal
Lençóis
Licínio de Almeida
Livramento de Nossa Senhora
Macajuba
Macarani
Macaúbas
Maetinga
Maiquinique
Malhada
Malhada de Pedras
Manoel Vitorino
Maracás
Maraú
Marcionílio Souza
Mascote
Matina
Medeiros Neto
Milagres
Mirante
Morpará
Morro do Chapéu
Mortugaba
Mucugê
Mucuri
Mulungu do Morro
Mundo Novo
Muquém do São Francisco
Mutuípe
Nilo Peçanha
Nova Canaã
Nova Ibiá
Nova Itarana
Nova Redenção
Nova Viçosa
Novo Horizonte
Oliveira dos Brejinhos
Palmas de Monte Alto
Palmeiras
Paramirim
Paratinga
Pau Brasil
Piatã
Pindaí
Piraí do Norte
Piripá
Planaltino
Planalto
Poções
Porto Seguro
Potiraguá
Prado
Presidente Jânio Quadros
Presidente Tancredo Neves
Rafael Jambeiro
Riacho de Santana
Ribeirão do Largo
Rio de Contas
Rio do Antônio
Rio do Pires
Ruy Barbosa
Santa Cruz Cabrália
Santa Cruz da Vitória
Santa Inês
Santa Luzia
Santa Maria da Vitória
Santana
Santa Terezinha
São Desidério
São Félix do Coribe
São José da Vitória
São Miguel das Matas
Seabra
Sebastião Laranjeiras
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Sítio do Mato
Souto Soares
Tabocas do Brejo Velho
Tanhaçu
Tanque Novo
Taperoá
Teixeira de Freitas
Teolândia
Tremedal
Ubaíra
Ubaitaba
Ubatã
Una
Urandi
Uruçuca
Utinga
Valença
Vereda
Vitória da Conquista
Wagner
Wanderley
Wenceslau Guimarães