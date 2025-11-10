VEJA LISTA

Mais de 280 cidades baianas devem registrar queda de até 5ºC na temperatura nesta segunda (10)

Alerta inclui Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa e Porto Seguro

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 07:26

Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de declínio de temperatura para 282 cidades na Bahia. O aviso, de classificação amarela - significa perigo potencial - prevê queda de 3°C a 5°C nesta segunda-feira (10).

Os municípios afetados estão no Centro Sul Baiano, Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro Norte Baiano e Vale São-Franciscano da Bahia. Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa e Porto Seguro são algumas das cidades atingidas. Em Vitória da Conquista, por exemplo, a temperatura pdoe chegar a 16°C.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo número 199.

Frio 1 de 5

Veja lista:

Abaíra

Aiquara

Alcobaça

Almadina

Amargosa

Anagé

Andaraí

Apuarema

Aracatu

Arataca

Aurelino Leal

Baianópolis

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barra do Rocha

Barro Alto

Barro Preto

Belmonte

Belo Campo

Boa Nova

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejões

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buerarema

Caatiba

Caculé

Caetanos

Caetité

Camacan

Camamu

Canápolis

Canarana

Canavieiras

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Catolândia

Caturama

Coaraci

Cocos

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cravolândia

Cristópolis

Dário Meira

Dom Basílio

Elísio Medrado

Encruzilhada

Érico Cardoso

Eunápolis

Feira da Mata

Firmino Alves

Floresta Azul

Gandu

Gongogi

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Iaçu

Ibiassucê

Ibicaraí

Ibicoara

Ibicuí

Ibipitanga

Ibiquera

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibirataia

Ibitiara

Ibotirama

Igaporã

Igrapiúna

Iguaí

Ilhéus

Ipiaú

Ipirá

Ipupiara

Irajuba

Iramaia

Iraquara

Itabela

Itaberaba

Itabuna

Itacaré

Itaeté

Itagi

Itagibá

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itamari

Itambé

Itanhém

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itapitanga

Itaquara

Itarantim

Itatim

Itiruçu

Itororó

Ituaçu

Ituberá

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jaguaquara

Jequié

Jiquiriçá

Jitaúna

Jucuruçu

Jussari

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Laje

Lajedão

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Macajuba

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Maracás

Maraú

Marcionílio Souza

Mascote

Matina

Medeiros Neto

Milagres

Mirante

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mucuri

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muquém do São Francisco

Mutuípe

Nilo Peçanha

Nova Canaã

Nova Ibiá

Nova Itarana

Nova Redenção

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Pau Brasil

Piatã

Pindaí

Piraí do Norte

Piripá

Planaltino

Planalto

Poções

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Jânio Quadros

Presidente Tancredo Neves

Rafael Jambeiro

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Ruy Barbosa

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Inês

Santa Luzia

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Terezinha

São Desidério

São Félix do Coribe

São José da Vitória

São Miguel das Matas

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Taperoá

Teixeira de Freitas

Teolândia

Tremedal

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Una

Urandi

Uruçuca

Utinga

Valença

Vereda

Vitória da Conquista

Wagner

Wanderley