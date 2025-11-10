Obra na Av. ACM atrasa e liberação das faixas é adiada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:22
O trânsito na Avenida ACM, uma das principais vias de Salvador, só será totalmente liberado na noite desta segunda-feira (10). A previsão era de que todas as faixas fossem abertas às 5h da manhã, mas houve um atraso nas obras.
Nesta manhã, duas faixas seguem bloqueadas e três já foram liberadas. Segundo a Transalvador, há registro de trânsito lento para quem passa pela avenida.
A causa do atraso foi um problema no desmonte do guindaste, que deve ser resolvido nas próximas horas. A região passa por uma operação de lançamento de vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, na altura do Shopping da Bahia, desde a última quinta-feira (6).
A opção de tráfego para quem vem das avenidas Bonocô e Barros Reis e da Via Expressa é seguir pela BR-324 e Av. Luis Eduardo Magalhães. Quem vem do Rio Vermelho e da Pituba poderá transitar pelas vias marginais da Av. ACM.
Agentes de trânsito e transporte intensificam a atuação na região para orientar condutores, pedestres e passageiros. A sinalização também vai ser reforçada para informar os cidadãos sobre as intervenções.
De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, o Viaduto Antônio Linhares integra um conjunto de obras estruturantes que a Prefeitura vem realizando no entorno, dentro do projeto Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves.
“O conjunto inclui o mergulho da Tancredo Neves com a Magalhães Neto, a duplicação da ligação entre a Paralela e o Iguatemi e o viaduto Duda Mendonça, além do fechamento do acesso em frente à atual Rodoviária”, explicou.
O novo Viaduto Antônio Linhares deve ser concluído até janeiro de 2026, conforme previsão do prefeito Bruno Reis. “São obras fundamentais para a mobilidade urbana, pensadas para equilibrar diversas tipologias de transporte e melhorar o fluxo viário em uma região marcada pelo crescimento acelerado e pela presença de múltiplos modais”, completou o secretário.