TRÂNSITO LENTO

Obra na Av. ACM atrasa e liberação das faixas é adiada

Previsão era de que trânsito fosse liberado às 5h desta segunda-feira (10)

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:22

Engarrafamento na Avenida ACM Crédito: Reprodução/TV Bahia

O trânsito na Avenida ACM, uma das principais vias de Salvador, só será totalmente liberado na noite desta segunda-feira (10). A previsão era de que todas as faixas fossem abertas às 5h da manhã, mas houve um atraso nas obras.

Nesta manhã, duas faixas seguem bloqueadas e três já foram liberadas. Segundo a Transalvador, há registro de trânsito lento para quem passa pela avenida.

A causa do atraso foi um problema no desmonte do guindaste, que deve ser resolvido nas próximas horas. A região passa por uma operação de lançamento de vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, na altura do Shopping da Bahia, desde a última quinta-feira (6).

A opção de tráfego para quem vem das avenidas Bonocô e Barros Reis e da Via Expressa é seguir pela BR-324 e Av. Luis Eduardo Magalhães. Quem vem do Rio Vermelho e da Pituba poderá transitar pelas vias marginais da Av. ACM.

Avenidas de Salvador 1 de 15

Agentes de trânsito e transporte intensificam a atuação na região para orientar condutores, pedestres e passageiros. A sinalização também vai ser reforçada para informar os cidadãos sobre as intervenções.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, o Viaduto Antônio Linhares integra um conjunto de obras estruturantes que a Prefeitura vem realizando no entorno, dentro do projeto Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves.

“O conjunto inclui o mergulho da Tancredo Neves com a Magalhães Neto, a duplicação da ligação entre a Paralela e o Iguatemi e o viaduto Duda Mendonça, além do fechamento do acesso em frente à atual Rodoviária”, explicou.