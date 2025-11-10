Acesse sua conta
Nova loja! Saiba tudo sobre o novo Atakarejo em Salvador

Unidade vai gerar 300 empregos diretos e contará com um mix de 10 mil itens

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:42

Atakarejo
Atakarejo Crédito: Divulgação

O Atakarejo vai inaugurar mais uma loja em Salvador. A unidade está localizada no bairro Armação e deve abrir as portas ainda no início de 2026, segundo assessoria do local. A loja vai gerar 300 empregos diretos e contará com um mix de 10 mil itens.

O espaço fica em frente ao restaurante Chalezinho, na orla do Jardim de Alah. Com cerca de 2 mil metros de salão de vendas, a unidade terá porte menor, mas manterá a oferta completa de produtos.

Atualmente, o Atakadão Atakarejo possui 47 lojas distribuídas na Bahia e em Sergipe. Na Bahia, as unidades estão localizadas em:

Salvador (Plataforma, Patamares, IAPI, Sussuarana, Amaralina, Baixa do Fiscal, Boca do Rio, Cabula, Calçada, Caminho de Areia, Castelo Branco, Iguatemi, Paralela, Cajazeiras, Periperi, São Caetano, São Cristóvão, Via Regional, Via Expressa, Lobato, Paripe, Pernambués, Piatã),

Lauro de Freitas,

Camaçari,

Simões Filho,

Feira de Santana,

São Gonçalo dos Campos,

Alagoinhas,

Itapetinga,

Jequié,

Ilhéus,

Itabuna (duas unidades),

Itacimirim,

Porto Seguro,

Vera Cruz/Itaparica,

Vitória da Conquista.

Atakarejo

Atakarejo
Atakarejo
Atakarejo
1 de 3
Atakarejo

Atakarejo lança promoção com prêmios e ofertas

Enquanto a unidade em Armação não é aberta, a rede anunciou uma promoção de fim de ano nas outras unidades presentes na Bahia. O projeto “Fim de Ano Milionário” distribuirá R$ 4 milhões em prêmios, entre vale-compras e cartões de até R$ 50 mil, além de uma temporada de ofertas especiais.

A campanha começou no domingo (9) e vai até 03 de janeiro de 2026, com premiações diárias. Ao todo serão R$ 1,5 milhão em vale-compras de R$ 750 e 50 cartões de R$ 50 mil, consolidado uma das maiores ações promocionais do varejo nordestino.

Para participar, os consumidores devem realizar compras a partir de R$ 100 em qualquer uma das 50 lojas do Atakarejo, localizadas na Bahia e em Sergipe. Compras no mesmo valor que incluam produtos das marcas participantes garantem chances em dobro de concorrer aos prêmios.

Entre as marcas parceiras estão grandes nomes do dia a dia dos clientes, como Nestlé, OMO, Petra, Piraquê, Coca-Cola, Heineken, Seara, Sadia, Ambev, Aurora e Perdigão, oferecendo ainda mais benefícios ao público.

Segundo Teobaldo Costa, presidente e fundador do Atakarejo, a campanha também é uma forma de valorizar os clientes e celebrar o crescimento da rede.

“O Fim de Ano Milionário é uma forma de agradecer a confiança dos nossos clientes e celebrar esse momento de expansão da marca. Vamos encerrar o ano com muita economia, ofertas especiais e prêmios que podem transformar a vida de muita gente”, afirma Teobaldo Costa.

