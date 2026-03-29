PRÊMIO EM DINHEIRO

Mega-Sena de R$ 40 milhões tem três sortudos da Bahia; confira

Sorteio foi realizado neste sábado (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de março de 2026 às 14:50

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas feitas na Bahia foram premiadas no concurso nº 2990 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os apostadores baianos, no entanto, acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 40 milhões, foi sorteado na noite deste sábado (28).



Um dos bilhetes foi registrado na cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Uma segunda aposta foi feita por um morador de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na lotérica Hiper da Sorte.

Uma aposta de Salvador, registrada pelo Internet Banking Caixa, também saiu com prêmio no sorteio. As apostas faturaram prêmios entre R$ 48.264,27 e R$ 96.528,54 cada uma, totalizando R$ 193.057,08.

Já o prêmio principal saiu para um apostador da cidade de Marataizes, no Espírito Santo, que levou para cada R$ 37.983.331,58,

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Os números sorteados foram: 06-14-18-29-30-44. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta terça-feira (31), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Como jogar?

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago