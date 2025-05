MÚSICA CLÁSSICA

Osba realiza concerto gratuito no próximo domingo (25); saiba mais

A apresentação faz parte da Série Manuel Inácio da Costa, que leva a sinfonia para igrejas e museus de Salvador

Yan Inácio

Publicado em 21 de maio de 2025 às 14:35

Programação Crédito: Caio Lírio

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta neste domingo (25) o concerto “Uma Manhã na Itália”, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia. A regência ficará a cargo da maestra convidada Sarah Higino e solo da soprano terá Marly Montoni, em um programa dedicado a compositores italianos. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço, que possui estacionamento gratuito.>

A apresentação integra a Série Manuel Inácio da Costa, que leva a Osba a igrejas e museus de Salvador. O repertório reúne trechos de composições de Puccini, Rossini e Verdi, mestres da ópera italiana, além de trechos da ópera “Lo Schiavo”, do paulista Carlos Gomes, considerado o maior compositor operístico das Américas do século XIX, cuja obra foi fortemente influenciada pela tradição lírica italiana.>

Mestra em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual também se graduou em Piano e Regência Orquestral, a maestra fluminense Sarah Higino ressalta que o programa evidencia a intensidade típica da ópera italiana. Higino também destaca que parte do repertório será composto por uma sequência de três árias compostas por Giuseppe Verdi, extraídas das óperas “Aida”, “Il Trovatore” e “Un Ballo in Maschera”, sendo uma boa oportunidade para quem gosta deste compositor ou para quem quer conhecer melhor este mestre da ópera italiana. >

“Teremos as melodias intensas de Verdi, com sua característica escrita vocal que desafia e valoriza a intérprete. Será um concerto que vai encantar quem já ama ópera e também tem tudo pra ser inesquecível para quem está chegando neste universo”, afirma a regente.>