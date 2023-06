Pescadores são resgatados após seis dias à deriva em alto mar na Bahia

Dois pescadores foram resgatados na manhã desta quarta-feira (7), depois de seis dias em alto mar. A embarcação dos dois emborcou perto de Caravelas, no extremo sul da Bahia, e desde então estava à deriva.



Enquanto esperavam resgate, os pescadores ficaram no casco da emarbação, que hoje foi rebocada e levada de volta à terra, com ajuda de outros pescadores que os avistaram.



Não há detalhes sobre o que causou o acidente.