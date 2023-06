Praias baianas estão entre as melhores da América Latina, aponta levantamento

As praias baianas de Ponta Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, e a do Sargi, localizada em Uruçuca, litoral sul do estado, figuram entre as melhores da América Latina. O levantamento foi realizado por um grupo de gestores e acadêmicos de 10 países latino-americanos do Centro Internacional de Treinamento em Gestão e Certificação de Praias, que detalhou o conteúdo de 70 sites com algum ranking de praias. Além disso, levou em consideração proteção, conservação, lazer e saúde.