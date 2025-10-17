QUEM ESTÁ NO PÁREO

Saiba quem são os nomes da lista sêxtupla que a OAB entregou ao TRT para vaga de desembargador

Tribunal anunciou que escolherá lista tríplice no dia 27 de outubro

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:57

OAB entrega lista sêxtupla ao TRT para vaga de desembargador Crédito: Divulgação

A OAB Bahia entregou ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) a lista sêxtupla com os nomes dos candidatos que concorrerão à vaga de desembargador ou desembargadora pelo Quinto Constitucional da advocacia. A entrega foi feita ao presidente do TRT5, desembargador Jéferson Muricy, nesta sexta-feira (17), pela presidenta da OAB-BA, Daniela Borges. Participaram do ato a secretária-geral da OAB-BA, Cléia Costa, e os representantes da Comissão Especial Temporária para o Quinto Constitucional, Mariana Oliveira e Luis Vinícius Aragão.

A lista é composta por Christiane Gurgel, Victor Gurgel, Paloma Peruna, Mirela Possídio, Roberto Oliveira e Marcos Flávio Rhem, nomes homologados pelo Conselho Pleno da seccional na última sexta-feira (10), após eleição que contou com a participação de 13.076 advogados e advogadas em todo o estado. Esta foi a segunda vez que o processo contou com paridade de gênero e cotas raciais, conforme previsto na Resolução nº 012/2024-CP.

Para a presidenta Daniela Borges, a escolha do Quinto reafirma o compromisso da OAB Bahia com a transparência e a representatividade. “A construção dessa lista é fruto da participação da advocacia baiana e reflete os avanços que conquistamos em termos de equidade. O Quinto Constitucional é um espaço de valorização da classe. Garantir diversidade nesse processo é fundamental para que o Tribunal continue correspondendo aos anseios da sociedade”, destacou.