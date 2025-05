WANDERLEY DO NORDESTE

Sanfoneiro passa mal e morre aos 52 anos na Bahia

Artista enfrentava problemas renais anos após tratar um câncer de intestino

Larissa Almeida

Publicado em 17 de maio de 2025 às 14:05

Wanderley do Nordeste era nome de referência no forró da região do Vale São Francisco Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O sanfoneiro e cantor baiano Wanderley do Nordeste morreu aos 52 anos de idade, no Hospital Municipal de Andorinha, no norte da Bahia. Referência do forró do Vale do São Francisco, ele passou mal e faleceu na última sexta-feira (16). >

Em comunicado pelo Instagram, a filha do artista disse que o pai sofria com problemas renais, entre outras doenças, há algum tempo. Ele já havia passado por médicos, mas não tinha informado à família que enfrentava problemas de saúde. >

Segundo informações preliminares, Wanderley José da Silva estava na casa da mãe, na zona rural de Andorinha, quando passou mal e foi levado com urgência para a unidade de saúde da região. Ele chegou a ser intubado e aguardava transferência para um hospital em Juazeiro, mas não resistiu. >

Antes, em 2016, Wanderley foi diagnosticado com um tumor no intestino, que conseguiu combater através do tratamento com quimioterapia e cirurgias. Ao retornar para os palcos, conciliou o forró com apresentações em eventos católicos. >

A morte do cantor causou comoção na cidade natal. Ele, que já tinha 29 anos no ramo artístico, era conhecido pelo talento com a sanfona e pelo engajamento em causas sociais, participando de ações sociais no Vale do São Francisco. >