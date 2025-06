JEQUIÉ

Scanner 3D é usado em perícia de igreja que desabou sobre trabalhadores na Bahia

Equipamento de alta precisão foi usado por equipes de Jequié e Vitória da Conquista para mapear local do acidente

Carol Neves

Publicado em 16 de junho de 2025 às 10:18

Teto de igreja cedeu Crédito: Divulgação

A queda do telhado de uma igreja em Jequié, no sudoeste da Bahia, levou peritos a utilizarem tecnologia de ponta para analisar a cena do acidente. O desabamento aconteceu durante uma obra de reforma na Igreja de São Judas Tadeu e deixou trabalhadores feridos.>

Para registrar com precisão o cenário e preservar os vestígios, equipes das Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica de Jequié e de Vitória da Conquista usaram um scanner 3D. O equipamento, que faz varreduras detalhadas por meio de feixes de laser, permite que os peritos revisitem digitalmente o local e realizem medições com exatidão mesmo dias após o ocorrido.>

“Assim que tomamos conhecimento do acidente, solicitamos o apoio da Macrorregional Planalto, cuja sede é Vitória da Conquista, para nos auxiliar com o scanner 3D, que seria muito importante neste tipo de evento por nos permitir revisitar o local e realizar medições preservando os vestígios”, afirmou Gustavo Mutti, coordenador da Polícia Técnica em Jequié. A ferramenta pode ser aplicada em investigações de diferentes naturezas, incluindo acidentes, cenas de crime e perícias de engenharia.>

A perícia realizada na igreja busca entender as causas do desabamento e levantar possíveis falhas estruturais. >

Acidente>

Segundo o diretor da Defesa Civil do município, Murilo Bulhões, o local estava em reforma e as vítimas são operários que trabalhavam no local. O acidente aconteceu por volta das 8h do último dia 10, quando o teto cedeu em cima dos empregados. >