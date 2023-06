Sesab alerta para riscos da nova droga K9, que causa 'efeito zumbi'

“O diagnóstico clínico de intoxicação aguda por canabinóides sintéticos geralmente é realizado com base na história do uso da droga relatada pelo paciente e nos achados físicos compatíveis. Até o momento, estas drogas não são detectáveis nos exames toxicológicos de rotina”, explica o centro na orientação.

Esquema Um esquema de envio de armas e droga K9 para integrantes de uma facção no Nordete de Amaralina, em Salvador, foi descoberto por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O material foi apreendido na manhã deste domingo (28).

Os policiais identificaram a chegada do material no bairro durante investigações para capturar os suspeitos de matar o soldado Gleidson Santo de Carvalho, morto durante assalto no último dia 19. O esquema utilizava ônibus interestaduais, que passam pela BR-116.

O material não tinha nome de destinatário. De acordo com a polícia, o motorista informou que os sacos foram colocados no ônibus em São Paulo.

Os agentes da Cipe LN e do Núcleo de Operações do DHPP investigam se as drogas e a arma iriam ficar em Feira de Santana, com envio poestirior para Salvador, por meio de um carro.