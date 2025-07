NOTA PREMIADA

Sorteio de R$ 1 milhão exclusivo para moradores da Bahia acontece hoje (17)

Prêmio só terá um vencedor

Esther Morais

Publicado em 17 de julho de 2025 às 06:48

Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação Matheus Lens Ascom/ Sefaz-Ba

A Nota Premiada Bahia vai divulgar nesta quinta-feira (17) o resultado do sorteio especial de R$ 1 milhão, para um único participante. Concorrem ao prêmio os bilhetes eletrônicos gerados entre junho de 2024 e maio de 2025, a partir da inserção do CPF do participante nas notas fiscais, nas compras realizadas em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia - para conferir se você concorre, clique aqui.>

O sorteio de R$ 1 milhão acontece uma vez ao ano desde o lançamento da campanha, em 2018, e chega à sua edição de número sete. A sequência de premiações especiais foi interrompida apenas em 2020, quando o sorteio precisou ser suspenso em função da pandemia. Até o ano passado, seis participantes foram beneficiados com o prêmio milionário, dos quais três moradores do interior do estado e três da capital.>

A campanha realiza ainda sorteios mensais regulares, sempre com uma premiação de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Já foram premiadas 6.050 pessoas, das quais 3.625 moram na capital, 2.421 no interior e quatro fora do estado. Atualmente, a Nota Premiada Bahia conta com 860,8 mil inscritos.>

Os resultados dos sorteios são publicados no site da Nota Premiada e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba): @notapremiadabahia e @sefazbahia, no Instagram, @sefazbahia no X (antigo Twitter) e @sefaz.govba no Facebook.>

Como participar?

Para participar dos sorteios da campanha, basta se cadastrar uma única vez no site, indicar até duas instituições filantrópicas para apoiar, uma da área de saúde e outra da social, e, após concluir o cadastro, inserir o CPF na nota fiscal sempre que realizar compras em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia. O próximo sorteio regular da Nota Premiada terá seu resultado divulgado no dia 31 de julho.>

Além de concorrer a prêmios em dinheiro, quem se cadastra na campanha também passa a apoiar entidades filantrópicas inscritas no Programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Toda vez que o participante insere o CPF na nota, as entidades por ele escolhidas recebem pontos a serem revertidos em repasses financeiros.>