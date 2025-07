VEM AÍ

Nota Premiada sorteia R$ 1 milhão para baianos em nove dias

Para participar dos sorteios da campanha, basta se cadastrar uma única vez no site

Esther Morais

Publicado em 8 de julho de 2025 às 06:33

Em dez dias, campanha Nota Premiada Bahia fará um novo milionário Crédito: Ascom/Sefaz-BA

A Bahia vai ganhar um novo milionário em nove dias. Isso porque será divulgado no próximo dia 17 de julho o resultado do sorteio especial de R$ 1 milhão da campanha Nota Premiada Bahia para um único participante. Para esta premiação, valem os bilhetes eletrônicos relativos a compras realizadas entre junho de 2024 e maio de 2025. >

Os resultados são publicados no site Nota Premiada e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA): @notapremiadabahia e @sefazbahia, no Instagram, @sefazbahia no X (antigo Twitter) e @sefaz.govba no Facebook. >

O sorteio especial de R$ 1 milhão acontece uma vez ao ano desde o lançamento da campanha Nota Premiada Bahia, em 2018, e chega à sua edição de número sete. A sequência de premiações especiais foi interrompida apenas em 2020, quando o sorteio precisou ser suspenso em função da pandemia. Até o ano passado, foram seis beneficiados com o prêmio milionário, dos quais três moradores do interior do estado e três da capital.>

Atualmente, a Nota Premiada Bahia conta com mais de 858 mil inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 6.050 pessoas, das quais 3.625 moram na capital, 2.421 no interior e quatro fora do estado.>

Para participar dos demais sorteios da campanha, basta se cadastrar uma única vez no site, indicar até duas instituições filantrópicas para apoiar, uma da área de saúde e outra da social, e, após concluir o cadastro, inserir o CPF na nota fiscal sempre que realizar compras em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia. O próximo sorteio regular da Nota Premiada terá seu resultado divulgado no dia 31 de julho.>

Além de concorrer a prêmios em dinheiro, quem se cadastra na campanha também passa a apoiar entidades filantrópicas inscritas no Programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Toda vez que o participante insere o CPF na nota, as entidades por ele escolhidas recebem pontos a serem revertidos em repasses financeiros.>