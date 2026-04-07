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Suspeito com mais de 500 arquivos de abuso infantil é alvo de operação em cidade baiana

Suspeito utilizava múltiplas contas e plataformas para esconder atividade criminosa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:38

PF faz operação contra exploração sexual infantojuvenil Crédito: Polícia Federal

Uma investigação sobre crimes de exploração sexual infantojuvenil na internet levou à identificação de um homem que mantinha mais de 500 arquivos contendo imagens e vídeos de abuso envolvendo crianças e adolescentes, no oeste da Bahia. O caso veio à tona após o compartilhamento de informações por organismos internacionais de monitoramento.

Os dados iniciais foram encaminhados pelo National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que detectou movimentações suspeitas em contas digitais utilizadas para armazenar e disseminar o material ilegal. A partir disso, foi possível rastrear a atuação do investigado em diferentes plataformas online.

De acordo com as apurações, o suspeito operava diversos perfis e contas vinculadas a e-mails e a uma linha telefônica específica. Por meio dessas ferramentas, ele realizava o envio, armazenamento e compartilhamento dos arquivos, utilizando redes sociais, aplicativos de mensagens e serviços de armazenamento em nuvem como estratégia para dificultar a identificação.

Polícia Federal

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Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por Reprodução/PCDF
Polícia Federal por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
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Polícia Federal por Reprodução/Polícia Federal
Polícia Federal por Arquivo Agência Brasil
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Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação

Além do acervo encontrado, há indícios de que parte do conteúdo era disponibilizada a terceiros e até ofertada em aplicativos de mensagens, o que levanta a suspeita de participação em redes de distribuição desse tipo de material ilícito. A análise de dados telemáticos, como registros de acesso e endereços IP, permitiu identificar o ponto de origem das atividades. O local foi georreferenciado e confirmado como sendo um imóvel na zona rural do município de Angical, no oeste baiano.

Outro fator que chamou a atenção dos investigadores foi a presença de crianças no ambiente familiar próximo ao suspeito, o que aumentou a gravidade da situação e acelerou as medidas de intervenção. Com base nos elementos reunidos, a Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço, além da quebra do sigilo de dados telemáticos.

A decisão permitiu o acesso a dispositivos eletrônicos, contas digitais e outros registros que podem ajudar a aprofundar as investigações, identificar possíveis vítimas e verificar a existência de outros envolvidos. A ação foi realizada pela Polícia Federal, que deflagrou a Operação Nexus na manhã desta terça-feira (7).

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Tags:

Polícia Federal Operação Suspeito

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