POLÍCIA

Suspeito com mais de 500 arquivos de abuso infantil é alvo de operação em cidade baiana

Suspeito utilizava múltiplas contas e plataformas para esconder atividade criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:38

PF faz operação contra exploração sexual infantojuvenil Crédito: Polícia Federal

Uma investigação sobre crimes de exploração sexual infantojuvenil na internet levou à identificação de um homem que mantinha mais de 500 arquivos contendo imagens e vídeos de abuso envolvendo crianças e adolescentes, no oeste da Bahia. O caso veio à tona após o compartilhamento de informações por organismos internacionais de monitoramento.

Os dados iniciais foram encaminhados pelo National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que detectou movimentações suspeitas em contas digitais utilizadas para armazenar e disseminar o material ilegal. A partir disso, foi possível rastrear a atuação do investigado em diferentes plataformas online.

De acordo com as apurações, o suspeito operava diversos perfis e contas vinculadas a e-mails e a uma linha telefônica específica. Por meio dessas ferramentas, ele realizava o envio, armazenamento e compartilhamento dos arquivos, utilizando redes sociais, aplicativos de mensagens e serviços de armazenamento em nuvem como estratégia para dificultar a identificação.

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Além do acervo encontrado, há indícios de que parte do conteúdo era disponibilizada a terceiros e até ofertada em aplicativos de mensagens, o que levanta a suspeita de participação em redes de distribuição desse tipo de material ilícito. A análise de dados telemáticos, como registros de acesso e endereços IP, permitiu identificar o ponto de origem das atividades. O local foi georreferenciado e confirmado como sendo um imóvel na zona rural do município de Angical, no oeste baiano.

Outro fator que chamou a atenção dos investigadores foi a presença de crianças no ambiente familiar próximo ao suspeito, o que aumentou a gravidade da situação e acelerou as medidas de intervenção. Com base nos elementos reunidos, a Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço, além da quebra do sigilo de dados telemáticos.