Suspeito de abusar sexualmente de crianças entre 3 e 14 anos é preso na RMS

Elaine Sanoli
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:48
Um homem, de 40 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em flagrante no bairro Guruge, na cidade de São Francisco do Conde, na tarde da última quarta-feira (3). Ele é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos cinco crianças, desde fevereiro deste ano.
As vítimas são um menino e quatro meninas, entre três e 14 anos. O suspeito os atraía para sua casa, onde praticava os abusos. Após o crime, o homem ameaçava as vítimas com o intuito de silenciá-las.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A equipe do Serviço de Investigação (SI) da Delegacia Territorial (DT) de São Francisco do Conde identificou e localizou o investigado e o conduziu para a unidade policial, onde passou por exames de corpo de delito e segue à disposição da Vara da Criança e do Adolescente.