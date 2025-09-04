CRIME

Suspeito de abusar sexualmente de crianças entre 3 e 14 anos é preso na RMS

Homem de 40 anos foi preso em São Francisco do Conde

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:48

Um homem, de 40 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em flagrante no bairro Guruge, na cidade de São Francisco do Conde, na tarde da última quarta-feira (3). Ele é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos cinco crianças, desde fevereiro deste ano.

As vítimas são um menino e quatro meninas, entre três e 14 anos. O suspeito os atraía para sua casa, onde praticava os abusos. Após o crime, o homem ameaçava as vítimas com o intuito de silenciá-las.

