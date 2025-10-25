Acesse sua conta
Travessia Salvador–Morro segue com conexão em Itaparica por conta do mar agitado

Viagem dessa maneira tem duração de 1h a mais que a média no modelo direto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09:08

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que, neste sábado (25), a travessia direta entre Salvador e Morro de São Paulo permanece suspensa devido às condições desfavoráveis de navegação. Para garantir segurança, os passageiros devem seguir pelo trajeto alternativo com conexão em Itaparica.

No modelo semi-terrestre, os catamarãs saem normalmente do Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, com destino ao Terminal de Itaparica. Em seguida, os viajantes continuam de ônibus - fornecidos pelas operadoras - até a Ponta do Curral, em Valença, de onde realizam uma curta travessia de lancha ou catamarã até Morro de São Paulo.

A duração média dessa viagem é de 3h20, aproximadamente uma hora a mais que o percurso direto.

Horários de saída:

A Atramab destaca que a operação com conexão é acionada sempre que o mar exige cuidados extras para garantir o bem-estar e a segurança dos passageiros.

