ALERTA

Travessia Salvador–Morro segue com conexão em Itaparica por conta do mar agitado

Viagem dessa maneira tem duração de 1h a mais que a média no modelo direto

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09:08

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que, neste sábado (25), a travessia direta entre Salvador e Morro de São Paulo permanece suspensa devido às condições desfavoráveis de navegação. Para garantir segurança, os passageiros devem seguir pelo trajeto alternativo com conexão em Itaparica.

No modelo semi-terrestre, os catamarãs saem normalmente do Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, com destino ao Terminal de Itaparica. Em seguida, os viajantes continuam de ônibus - fornecidos pelas operadoras - até a Ponta do Curral, em Valença, de onde realizam uma curta travessia de lancha ou catamarã até Morro de São Paulo.

A duração média dessa viagem é de 3h20, aproximadamente uma hora a mais que o percurso direto.

Horários de saída: