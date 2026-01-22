Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três mulheres são flagradas após tentar entrar em presídio com drogas em “marmita” e partes íntimas

Ocorrência foi registrada em Itabuna, no sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:55

Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas
Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas Crédito: Divulgação/ Seap

Três mulheres foram impedidas de acessar o Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, após serem flagradas transportando porções de drogas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o material estava escondido em “marmitas” e nas partes íntimas das suspeitas. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (21).

Os dois primeiros flagrantes aconteceram por meio da esteira de raio X, equipamento semelhante ao utilizado em aeroportos e empregado na inspeção de objetos pessoais nas unidades prisionais do estado. As imagens indicaram irregularidades nas vasilhas de alimentação. Após a inspeção manual, foram encontradas seis “petecas”, com aproximadamente 73 g de substância análoga à maconha, em um dos recipientes, e quatro “petecas”, com cerca de 32 g da mesma substância, no outro.

Suspeitas tentaram entrar em presídio com drogas em “marmita” e partes íntimas

Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas por Divulgação/ Seap
Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas por Divulgação/ Seap
Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas por Divulgação/ Seap
Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas por Divulgação/ Seap
Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas por Divulgação/ Seap
Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas por Divulgação/ Seap
1 de 6
Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas por Divulgação/ Seap

O terceiro flagrante ocorreu por meio do BodyScan, scanner corporal utilizado na unidade. As imagens detectaram uma “peteca” no corpo de uma das suspeitas. Em seguida, após confissão, foi encontrada uma porção com cerca de 5 g de substância análoga à cocaína.

As três mulheres interceptadas pela equipe de segurança da unidade, assim como os materiais ilícitos apreendidos, foram conduzidas por policiais penais de plantão à delegacia do município, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Mais recentes

Imagem - Bahia é o 2° estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+

Bahia é o 2° estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+
Imagem - Linhas de ônibus que passam pela antiga Rodoviária iniciam operação com novos nomes

Linhas de ônibus que passam pela antiga Rodoviária iniciam operação com novos nomes
Imagem - Idoso que trabalhava em projetos sociais é preso pelo estupro de um adolescente de 14 anos

Idoso que trabalhava em projetos sociais é preso pelo estupro de um adolescente de 14 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
01

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Resultado da Lotofácil 3594, desta quinta-feira (22)
02

Resultado da Lotofácil 3594, desta quinta-feira (22)

Imagem - Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos
03

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2963, desta quinta-feira (22)
04

Resultado da Mega-Sena 2963, desta quinta-feira (22)