Três mulheres são flagradas após tentar entrar em presídio com drogas em “marmita” e partes íntimas

Ocorrência foi registrada em Itabuna, no sul do estado

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:55

Mulheres foram flagradas tentando entrar em presídio com drogas Crédito: Divulgação/ Seap

Três mulheres foram impedidas de acessar o Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, após serem flagradas transportando porções de drogas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o material estava escondido em “marmitas” e nas partes íntimas das suspeitas. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (21).



Os dois primeiros flagrantes aconteceram por meio da esteira de raio X, equipamento semelhante ao utilizado em aeroportos e empregado na inspeção de objetos pessoais nas unidades prisionais do estado. As imagens indicaram irregularidades nas vasilhas de alimentação. Após a inspeção manual, foram encontradas seis “petecas”, com aproximadamente 73 g de substância análoga à maconha, em um dos recipientes, e quatro “petecas”, com cerca de 32 g da mesma substância, no outro.

O terceiro flagrante ocorreu por meio do BodyScan, scanner corporal utilizado na unidade. As imagens detectaram uma “peteca” no corpo de uma das suspeitas. Em seguida, após confissão, foi encontrada uma porção com cerca de 5 g de substância análoga à cocaína.