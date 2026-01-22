FOCADA

VÍDEO: Mulher continua treino após academia alagar na Bahia e viraliza nas redes sociais

Imagens foram registradas em academia de Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:43

Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo treinando em uma academia de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O inusitado é que o treino é realizado em meio ao alagamento do estabelecimento. O vídeo foi publicado na última terça-feira (20).

No vídeo, que chegou a ser compartilhado pelo perfil da academia ÔmegaFit, localizada na região da Lagoa das Flores, o local aparece com grande quantidade de água no chão, enquanto diversas pessoas utilizam rodos na tentativa de retirar a água da chuva. A mulher, que realiza o exercício de elevação pélvica em um aparelho, segue normalmente com as séries.

As imagens caíram nas graças do público na internet. “Essa moça da elevação pélvica decidiu que ia entregar tudo em 2026, custe o que custar”, escreveu uma internauta. “Pelo treino de glúteos eu dou a vida”, brincou outro usuário.

A cidade de Vitória da Conquista vem enfrentando dias de chuva. Segundo a Defesa Civil do município, a variação climática registrada no fim do ano passado e no início deste ano está associada à Zona de Convergência do Atlântico Sul e ao fenômeno meteorológico conhecido como La Niña.