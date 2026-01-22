Acesse sua conta
VÍDEO: Mulher continua treino após academia alagar na Bahia e viraliza nas redes sociais

Imagens foram registradas em academia de Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:43

Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia
Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo treinando em uma academia de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O inusitado é que o treino é realizado em meio ao alagamento do estabelecimento. O vídeo foi publicado na última terça-feira (20). 

No vídeo, que chegou a ser compartilhado pelo perfil da academia ÔmegaFit, localizada na região da Lagoa das Flores, o local aparece com grande quantidade de água no chão, enquanto diversas pessoas utilizam rodos na tentativa de retirar a água da chuva. A mulher, que realiza o exercício de elevação pélvica em um aparelho, segue normalmente com as séries.

Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia

Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
1 de 5
Mulher continua treino em academia alagada e viraliza na Bahia por Reprodução/ Redes sociais

As imagens caíram nas graças do público na internet. “Essa moça da elevação pélvica decidiu que ia entregar tudo em 2026, custe o que custar”, escreveu uma internauta. “Pelo treino de glúteos eu dou a vida”, brincou outro usuário.

A cidade de Vitória da Conquista vem enfrentando dias de chuva. Segundo a Defesa Civil do município, a variação climática registrada no fim do ano passado e no início deste ano está associada à Zona de Convergência do Atlântico Sul e ao fenômeno meteorológico conhecido como La Niña.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta quarta-feira (21), dois alertas indicando a possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes em Vitória da Conquista. Os avisos são de perigo potencial (amarelo), válido até o próximo sábado (24), e de perigo (laranja), válido até esta quinta-feira (22).

