PERFUMARIA

3 perfumes para homens que buscam elegância e sedução

Descubra os aromas ideais para expressar sua personalidade

A fragrância não é apenas um detalhe; ela molda sua imagem pessoal. Para homens com mais de 40 anos, um perfume marcante solidifica a identidade, realçando presença, elegância e estilo. Torna-se uma extensão de si, de forma inconfundível.>

Dados da consultoria Circana, divulgados pela rádio Itatiaia, indicam que perfumes masculinos superaram as vendas do setor feminino. Isso revela uma preferência masculina por fragrâncias de maior fixação e sofisticação, evidenciando uma busca por qualidade. Veja os melhores perfumes para marcar presença em qualquer lugar.>

Sauvage (Dior): a essência da presença

Sauvage, um ícone da perfumaria contemporânea, é classificado na família olfativa Aromática Fougère. Ele combina o frescor vibrante da bergamota da Calábria com a intensidade da pimenta nas notas de topo, criando uma primeira impressão audaciosa e memorável.>

As notas de coração, como pimenta de Sichuan e lavanda, formam o corpo da fragrância, revelando sua identidade única. O fundo amadeirado, com ambroxan e cedro, assegura durabilidade. O resultado é elegância com presença, um aroma que se destaca sem ser excessivo.>