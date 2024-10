GASTRONOMIA

Prêmio Melhores da Gastronomia: Edição Salvador acontece nesta quinta (10)

O projeto tem apoio do CORREIO e é realizado por Lícia Fábio e Ronaldo Jacobina

Da Redação

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 05:00

A lista dos melhores locais para comer em Salvador será conhecida nesta quinta (10) Crédito: Divulgação

Um dia especial para os amantes de uma boa gastronomia: a capital baiana recebe, nesta quinta (10), a partir das 17h30, a premiação “Melhores da Gastronomia: Edição Salvador”, que acontece na CasaCor Bahia.

O projeto, que tem parceria e apoio do CORREIO, é realizado por dois nomes de destaque da gastronomia baiana: a produtora de eventos Lícia Fábio e o jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina, que também é curador do evento. O patrocinador master é a HubNexxo – empresa especializada em hub de negócios, contabilidade e financeiro especializada em restaurantes.

A eleição dos melhores restaurantes será feita por voto popular, com a opinião de quem frequenta os bons restaurantes da cidade, e também de membros especializados da imprensa. O objetivo da premiação é selecionar os melhores chefs e restaurantes envolvidos na cultura gastronômica de Salvador.

A premiação, que vai revelar uma lista de destaques e o grande vencedor dentre os 5 finalistas de cada categoria, vai acontecer em uma grande cerimônia em março de 2025.

Para participar, é simples. As inscrições acontecerão de duas formas: por meio de indicação dos jurados ou através da autoindicação, via inscrição online gratuita, que estará disponível de 14 de outubro a 15 de novembro, através de link disponível no Instagram @melhoresdagastronomia.

Após a seleção curatorial, os restaurantes aprovados entrarão na lista de apreciação do prêmio e serão avaliados pelos jurados por meio de visitas aos estabelecimentos para analisar critérios como sabor, apresentação, criatividade, qualidade dos ingredientes, execução, atendimento, carta de vinhos e drinks, originalidade do menu, harmonização de sabores, inovação gastronômica, experiencia sensorial e custo-benefício. As visitas aos estabelecimentos acontecerão de forma não anunciada, de 16 de novembro a 16 de dezembro de 2024.

Segundo Ronaldo Jacobina, o prêmio Melhores da Gastronomia nasce para ocupar uma lacuna que estava aberta desde que alguns prêmios importantes deixaram de existir na capital baiana. “Hoje temos grandes prêmios nacionais importantíssimos, mas precisávamos fazer uma coisa nossa, com o nosso DNA, valorizando a nossa cultura. Para nós é um privilégio muito grande ajudar a fortalecer essa cena gastronômica que cresce cada vez mais na Bahia e reconhecer o talento não só dos chefes, mas dos empreendedores e de toda essa cadeia que forma o ecossistema da gastronomia na Bahia”, conta Ronaldo, que ficará responsável também pela curadoria do time de jurados.

Para Licia Fabio, a iniciativa incentiva o turismo e a boa comida. “Estamos trabalhando muito e ajudando a escrever a história de uma coisa tão forte que é a gastronomia na Bahia. Subimos o primeiro degrau, começando pela gastronomia de Salvador, mas queremos crescer, expandir o prêmio para outras regiões da Bahia, valorizar a comida indígena, do sertão, do recôncavo; e quem sabe até partir para outros estados. Com tanta história que a gente tem, cada folha, cada fruto, cada tempero diferente, a comida traz um ensinamento muito grande”.

E o resultado dessa premiação é oferecer um canal qualificado de gastronomia para movimentar a cidade, como destaca Paulo Neto, CEO da empresa patrocinadora HubNexxo. “Surgiu de uma inquietação e começamos a reunir personalidades e amantes da gastronomia, pessoas que fomentam o mercado até estruturar o projeto. As pessoas, quando vão visitar a cidade, buscam referências, querem ir ao melhor restaurante. Por isso, iremos fazer um guia com os indicados e os ganhadores de cada categoria para que seja uma referência, uma chancela, para quem busca experiências gastronômicas únicas na cidade”, avalia o empresário, que recebeu, no mês de setembro, o prêmio nacional de melhor contador do ano em cerimônia de premiação do Oscar da Contabilidade - Melhores do Ano 2024, promovido pelo Serviço Especializado de Relacionamento e Atendimento Contábil (SERAC) e pelo influenciador digital Jhonny Martins.

Entenda como vai funcionar

Do menu criativo ao drink assinado, da decoração ao serviço, todos os detalhes serão avaliados pelo público, que forma 30% de participação na avaliação, e pelo júri técnico especializado, que será composto por formadores de opinião, críticos e jornalistas envolvidos no universo gastronômico e ficará responsável por 70% da avaliação.

Após submeterem a inscrição, os restaurantes receberão uma lista de exigências e do regimento e serão submetidos à equipe de curadoria do Melhores da Gastronomia Salvador. Na sequência,a avaliação do júri especializado será realizada a partir de visitas não anunciadas aos restaurantes indicados para analisar os critérios estabelecidos.

A apreciação popular acontecerá por avaliação guiada por metodologia criada pelo Prêmio Melhores da Gastronomia Salvador por meio de um sistema de QR code com geolocalização, fazendo com que o avaliador, de fato, tenha a experiência enquanto estiver presente no restaurante. Esse momento só valerá uma vez, com as notas computadas através do sistema eletrônico auditado por uma empresa independente, garantindo a idoneidade de toda a operação. Antes da premiação, será divulgada uma lista com os finalistas que disputarão os prêmios.

Paulo Neto, Lícia Fábio e Ronaldo Jacobina Crédito: Divulgação

Os idealizadores

Nome conhecido na sociedade baiana, Licia Fabio é uma das mais importantes produtoras de eventos e promoters do Brasil. Ela comanda, há mais de 30 anos, a Licia Fabio Produções, empresa que tem um longo portfólio onde constam grandiosos projetos como Salvador Restaurante Week, camarotes para o Carnaval, produção de festas e projetos corporativos, dentre outros. Entusiasta da gastronomia, já realizou diversos eventos voltados para o segmento.

Colunista do CORREIO, Ronaldo Jacobina escreve há quase 15 anos sobre gastronomia, segmento no qual atua como curador e crítico. Com MBA em Mídia e Comunicação Integrada, tem passagens por alguns dos mais importantes veículos de comunicação da Bahia, além de ter colaborado com diversas publicações nacionais.

Já Paulo Neto, formado em Ciências Contábeis, com especialização em Direito Tributário e Gestão Financeira, é professor da Escola de Gestão em Gastronomia do grupo Na Mesa e CEO da HubNexxo – empresa especializada em hub de negócios, contabilidade e financeiro especializada em restaurantes.