Publicado em 18 de maio de 2025 às 05:00

Jeans total >

Jeans Total Crédito: Divulgação

Um look todo trabalhado no denim é uma aposta fácil e certeira para fazer bonito sem precisar de muito. Dica de stylist: investe em duas peças jeans, com lavagens parecidas, e aposta no combo. Depois, é só desmembra-las, e criar visus diferentes aproveitando bastante os itens. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para a campanha da Lenita (lenita.store) com esse mood. Em tempo: a marca investe em variados tons de azul, explorando a versatilidade do jeans, com peças que transitam com naturalidade entre ocasiões formais e momentos casuais, do jeitinho que a gente gosta. >

Achadinho vintage Crédito: Divulgação

Achadinho vintage >

Que tal uma jaqueta corta vento, tamanho GG, para você chamar de sua? A peça de segunda mão, tem uma cor bem vibrante, e injeta bossa a qualquer lookinho mais básico. Onde achar? No brechó SP (brechosp.com.br). Custa R$ 89>

Olho nela Crédito: Divulgação

Olho nela >

Uma bolsa ovalada já é um bom começo para fazer diferente. O vixe amou esse novo modelito da Zara (zara.com/br), que tem ao mesmo tempo um shape sofisticado e um toque fashionista. Preço R$ 289>

Eles em cena Crédito: Divulgação

Eles em cena >

Boys descolados vão curtir essa camisa com toque retrô, arrematada na lojinha virtual Fiorinni (fiorinni.com), que você leva para casa por R$ 219. Dica de stylist: investe em um short bem curtinho para um combo perfeito. As peças tem uma grade de tamanhos bem democrática, indo do P até 2XG>

Pé da vez Crédito: Divulgação

Pé da vez >

Se a intenção é descolar um sapato de efeito, versátil e amigo do bolso, vale dar uma espiadinha nesse modelo à venda no e-commerce da Dafiti (dafiti.com.br). O calçado custa R$ 99,9 e vai bem com vários looks, sendo esses mais românticos, como também aqueles com pegada masculina>

Lacrou em Salvadô>

Bafônica Crédito: Divulgação

Bafônica. Sika Caico (@sika.caico) é figurinista e criadora de moda e arrasa quando o assunto é se montar. Ela prova a força da terceira peça, na medida que elege uma blusa estampada bem pensada como sobreposição para o seu lookinho do dia.>

Fashion Crédito: Divulgação

Fashion. Criativo, Felipe Magalhães (@_lipeoliver) apostou na camisa de onça como elemento de destaque, que ganha um tom mais invernal por conta da bota, dialogando bem com os desejos mais fortes da temporada.>

Detalhes poderosos Crédito: Divulgação

Detalhes poderosos. Para contrastar com a camisa animal print, Felipe acertou no mix de colares, com um tom maximalista e bem divertido.>

Combinadinha Crédito: Divulgação

Combinadinha. Kelly Rangel (@kelly.t.rangel)) não abriu mão de um conjunto estampado cheio de bossa para um passeio na Pituba. O combo escolhido ganha como parceiro um tênis trendy, uma ótima escolha para dar aquele toque de urbanidade à produção. >

Esportivo Crédito: Divulgação

Esportivo. Fábio Carvalho (@__fabiocarvalho) fez bonito com uma produção monocromática cheia de bossa. O tênis vermelho iluminou o visu e a pochete deu aquele tom street.>

Nota 10: Uma amiga foi almoçar na casa da outra e levou um presente mais que especial. Ela pintou uma tábua de queijos e ofereceu à anfitriã. Criativa!>