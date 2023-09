3 estados nordestinos estão na lista do Top 10 com mais bilionários; Bahia fica de fora

Ceará, Pernambuco e Maranhão ocupam posições no seleto grupo dos 10 estados com o maior número de bilionários no país, segundo a Lista Forbes de Bilionários Brasileiros 2023, divulgada no domingo (3). A lista é liderada por São Paulo, com 105 bilionários. Ceará aparece em 6º, com 17, Pernambuco em 9º, com seis, e Maranhão em 10º, com quatro. A Bahia ficou de fora da lista. Ao todo, o Nordeste tem 27 bilionários neste ranking.



Os bilionários paulistanos representam um patrimônio de aproximadamente R$ 509 bilhões, sendo o co-fundador do Facebook, Eduardo Saverin, o mais rico, com um patrimônio de R$ 83,5 bilhões. No Ceará, o mais rico é Mário Araripe, empresário do setor de energias renováveis, com uma fortuna de R$ 13,9 bilhões.