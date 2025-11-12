Acesse sua conta
50% desaprovam e 47% aprovam presidente Lula, mostra Genial/Quaest

Avaliação ruim no tema de violência 'trava' crescimento do petista

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:18

Presidente Lula
Presidente Lula Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O aumento da preocupação com a violência no país tem impactado diretamente a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (12) mostra que o governo é aprovado por 47% dos brasileiros e desaprovado por 50%, com 3% que não souberam ou não responderam - praticamente o mesmo cenário de outubro, quando os índices foram de 48% e 49%, respectivamente.

Segundo o instituto, o “freio” na sequência de melhora do governo observada desde julho está relacionado à operação policial de 28 de outubro, que resultou em 121 mortos e elevou a violência à principal preocupação nacional, saltando de 30% para 38% das menções. A economia aparece bem atrás, com 15%.

Operação no Rio tem apoio, mas divide avaliação sobre Lula

A ação no Rio é aprovada por 67% dos entrevistados, número semelhante ao apurado entre moradores do estado logo após o episódio. O mesmo percentual acredita que não houve uso excessivo da força, contra 29% que discordam.

Apesar da aprovação à operação, a imagem de Lula recuou entre independentes, grupo em que a desaprovação passou de 48% para 52% e a aprovação caiu de 46% para 43%.

Entre os católicos, a aprovação caiu de 54% para 50%, e a desaprovação subiu de 44% para 47%. Já entre os evangélicos, ocorreu o inverso: a rejeição diminuiu de 63% para 58%, e a aprovação subiu de 34% para 38%.

Avaliação na área da segurança

A atuação do governo Lula na segurança pública é classificada como regular por 36%, negativa por 34% e positiva por 26%. Em março, esses índices eram de 32%, 38% e 25%, respectivamente.

A Quaest ainda detectou que 73% dos brasileiros defendem que organizações criminosas sejam tratadas como terroristas. Outras medidas duras também têm apoio expressivo:

88% aprovam o aumento de pena para homicídios ordenados por facções;

65% apoiam o fim da visita íntima a criminosos presos;

e 60% apoiam a PEC da Segurança, proposta pelo governo federal.

Já a transferência da responsabilidade da segurança pública para o governo federal tem apoio de 52%, enquanto 46% preferem manter a gestão estadual. A liberação de armas segue rejeitada por 70% da população.

Declarações de Lula geram discordância

A fala de Lula afirmando que traficantes são “vítimas de usuários” foi reprovada por 81% dos brasileiros, incluindo 66% de lulistas. Entre os entrevistados, 51% acreditam que o presidente expressou sua opinião sincera, e 39% acham que houve mal-entendido.

A declaração de que a operação no Rio foi “desastrosa” também dividiu o público: 57% discordam de Lula, enquanto 38% concordam.

O que o país quer contra a violência

Quando perguntados sobre a principal medida para reduzir a criminalidade, 46% dos brasileiros pedem leis mais duras, penas maiores e Justiça mais rigorosa. O tema reúne apoio variado: 39% entre lulistas, 41% entre independentes e 58% entre bolsonaristas.

Já 27% preferem ações sociais e educacionais, enquanto 11% citam mais policiamento e 9% pedem combate direto às facções.

Governadores de direita e “Consórcio da Paz”

A união de governadores de direita após a operação no Rio divide opiniões: 47% veem apenas uma manobra política, e 46% acreditam que pode ajudar a conter a violência.

Entre os líderes do grupo, Cláudio Castro (RJ) é visto como o que mais se destacou (24%), seguido de Tarcísio de Freitas (SP) com 11%, Romeu Zema (MG) com 5%, Jorginho Mello (SC) com 3%, e Celina Brandão (DF) e Eduardo Riedel (MS) com 2% cada.

Lula e Trump

O encontro entre Lula e Donald Trump foi amplamente conhecido: 45% dos brasileiros acham que o presidente saiu fortalecido, 30% que saiu enfraquecido, e 10% dizem que permaneceu igual.

Para 51%, haverá um acordo para reduzir tarifas entre Brasil e EUA, enquanto 39% não acreditam nisso.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre 6 e 9 de novembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais.

Outra pesquisa mostra cenário semelhante

Levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado na terça-feira (11), também indica estabilidade na avaliação do governo Lula: 45,9% aprovam e 50,9% desaprovam a gestão, enquanto 3,2% não opinaram.

Em relação a outubro, houve leve queda de dois pontos na aprovação e alta de 1,7 ponto na desaprovação — variações dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

O instituto destaca, porém, que a tendência de melhora na imagem do governo foi interrompida. Em outubro, aprovação e desaprovação estavam tecnicamente empatadas; agora, a diferença voltou a cinco pontos em desfavor de Lula.

A Paraná Pesquisas entrevistou 2.020 pessoas em 164 municípios entre 6 e 10 de novembro de 2025, com intervalo de confiança de 95%.

