50% desaprovam e 47% aprovam presidente Lula, mostra Genial/Quaest

Carol Neves
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:18
O aumento da preocupação com a violência no país tem impactado diretamente a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (12) mostra que o governo é aprovado por 47% dos brasileiros e desaprovado por 50%, com 3% que não souberam ou não responderam - praticamente o mesmo cenário de outubro, quando os índices foram de 48% e 49%, respectivamente.
Segundo o instituto, o “freio” na sequência de melhora do governo observada desde julho está relacionado à operação policial de 28 de outubro, que resultou em 121 mortos e elevou a violência à principal preocupação nacional, saltando de 30% para 38% das menções. A economia aparece bem atrás, com 15%.
Lula
Operação no Rio tem apoio, mas divide avaliação sobre Lula
A ação no Rio é aprovada por 67% dos entrevistados, número semelhante ao apurado entre moradores do estado logo após o episódio. O mesmo percentual acredita que não houve uso excessivo da força, contra 29% que discordam.
Apesar da aprovação à operação, a imagem de Lula recuou entre independentes, grupo em que a desaprovação passou de 48% para 52% e a aprovação caiu de 46% para 43%.
Entre os católicos, a aprovação caiu de 54% para 50%, e a desaprovação subiu de 44% para 47%. Já entre os evangélicos, ocorreu o inverso: a rejeição diminuiu de 63% para 58%, e a aprovação subiu de 34% para 38%.
Avaliação na área da segurança
A atuação do governo Lula na segurança pública é classificada como regular por 36%, negativa por 34% e positiva por 26%. Em março, esses índices eram de 32%, 38% e 25%, respectivamente.
A Quaest ainda detectou que 73% dos brasileiros defendem que organizações criminosas sejam tratadas como terroristas. Outras medidas duras também têm apoio expressivo:
88% aprovam o aumento de pena para homicídios ordenados por facções;
65% apoiam o fim da visita íntima a criminosos presos;
e 60% apoiam a PEC da Segurança, proposta pelo governo federal.
Já a transferência da responsabilidade da segurança pública para o governo federal tem apoio de 52%, enquanto 46% preferem manter a gestão estadual. A liberação de armas segue rejeitada por 70% da população.
Declarações de Lula geram discordância
A fala de Lula afirmando que traficantes são “vítimas de usuários” foi reprovada por 81% dos brasileiros, incluindo 66% de lulistas. Entre os entrevistados, 51% acreditam que o presidente expressou sua opinião sincera, e 39% acham que houve mal-entendido.
A declaração de que a operação no Rio foi “desastrosa” também dividiu o público: 57% discordam de Lula, enquanto 38% concordam.
O que o país quer contra a violência
Quando perguntados sobre a principal medida para reduzir a criminalidade, 46% dos brasileiros pedem leis mais duras, penas maiores e Justiça mais rigorosa. O tema reúne apoio variado: 39% entre lulistas, 41% entre independentes e 58% entre bolsonaristas.
Já 27% preferem ações sociais e educacionais, enquanto 11% citam mais policiamento e 9% pedem combate direto às facções.
Governadores de direita e “Consórcio da Paz”
A união de governadores de direita após a operação no Rio divide opiniões: 47% veem apenas uma manobra política, e 46% acreditam que pode ajudar a conter a violência.
Entre os líderes do grupo, Cláudio Castro (RJ) é visto como o que mais se destacou (24%), seguido de Tarcísio de Freitas (SP) com 11%, Romeu Zema (MG) com 5%, Jorginho Mello (SC) com 3%, e Celina Brandão (DF) e Eduardo Riedel (MS) com 2% cada.
Lula e Trump
O encontro entre Lula e Donald Trump foi amplamente conhecido: 45% dos brasileiros acham que o presidente saiu fortalecido, 30% que saiu enfraquecido, e 10% dizem que permaneceu igual.
Para 51%, haverá um acordo para reduzir tarifas entre Brasil e EUA, enquanto 39% não acreditam nisso.
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre 6 e 9 de novembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais.
Outra pesquisa mostra cenário semelhante
Levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado na terça-feira (11), também indica estabilidade na avaliação do governo Lula: 45,9% aprovam e 50,9% desaprovam a gestão, enquanto 3,2% não opinaram.
Em relação a outubro, houve leve queda de dois pontos na aprovação e alta de 1,7 ponto na desaprovação — variações dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
O instituto destaca, porém, que a tendência de melhora na imagem do governo foi interrompida. Em outubro, aprovação e desaprovação estavam tecnicamente empatadas; agora, a diferença voltou a cinco pontos em desfavor de Lula.
A Paraná Pesquisas entrevistou 2.020 pessoas em 164 municípios entre 6 e 10 de novembro de 2025, com intervalo de confiança de 95%.