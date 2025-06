É DO BRASIL

55 toneladas e 4 metros de altura: maior sino do mundo é reconhecido como patrimônio cultural

O Vox Patris foi fundido na Polônia, e percorreu uma longa jornada até Goiás

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de junho de 2025 às 08:03

O Vox Patris, considerado o maior sino que badala do mundo, agora é oficialmente patrimônio cultural e artístico do Estado de Goiás. A lei que concede essa honraria foi sancionada na última segunda-feira (2) pelo governador Ronaldo Caiado, com publicação no Diário Oficial do Estado no dia seguinte. Com impressionantes 55 toneladas, 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro, o Vox Patris foi fundido na Polônia, e percorreu uma longa jornada até Goiás, cruzando oceanos e rodovias por quase 40 dias. >

A iniciativa marca o reconhecimento da importância simbólica e histórica do sino, que será instalado no novo Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, um dos maiores destinos de fé do país. O primeiro toque oficial do sino está previsto para o dia 26 de junho, durante a missa que abrirá a Romaria de 2025. Enquanto seu campanário não é concluído, o sino será exibido em um espaço especial para visitação dos devotos. A chegada e consagração do Vox Patris marcam não apenas um feito inédito para Goiás, mas também consolidam a importância de Trindade no cenário do turismo religioso brasileiro. >