INVESTIGAÇÃO

Adolescente é sugado por bomba e morre em piscina de parque construído para a Olimpíada do Rio

Um adolescente de 15 anos morreu afogado na terça-feira, 24, após ser sugado por uma bomba de piscina em um parque aquático na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Prefeitura do Rio, responsável pelo Parque Radical de Deodoro, o garoto teria invadido o estabelecimento após o seu fechamento e mergulhado em uma das piscinas. O caso está sendo investigado.