ZONA NORTE

Adolescente morre ao ser atropelada na faixa exclusiva do BRT no Rio de Janeiro

Motorista que conduzia o carro a serviço da Secretaria de Cultura do governo estadual foi exonerado

Uma adolescente de 17 anos morreu ao ser atropelada por um carro oficial do governo do estado do Rio de Janeiro que passava na faixa exclusiva do BRT, na Rua Cândido Benício, em Campinho, na Zona Norte da cidade. De acordo com o jornal O Globo, o motorista foi exonerado do quadro de servidores e vai responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).>