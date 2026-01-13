Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente usa traje nazista e faz saudação a Hitler em festa de formatura

Caso ocorreu em Mossoró, ganhou repercussão nas redes sociais e foi repudiado pela faculdade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:49

Adolescente teria trocado de roupa durante evento
Adolescente teria trocado de roupa durante evento Crédito: Reprodução

Um adolescente chamou atenção ao comparecer a uma festa de formatura em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, usando um fardamento que fazia referência às forças armadas da Alemanha no período nazista e realizando a saudação associada a Adolf Hitler. O episódio ocorreu no sábado (10) e as imagens passaram a circular nas redes sociais poucas horas depois.

Nos vídeos divulgados, o jovem aparece vestindo o traje e fazendo o gesto com o braço direito estendido, símbolo historicamente ligado ao regime nazista. A participação dele no evento se deu como convidado de duas irmãs que eram formandas.

Atos de apologia ao nazismo aconteceram em formatura

Garoto teria trocado de roupa por Reprodução
Gesto similar a saudação nazista por Reprodução
Garoto teria trocado de roupa por Reprodução
Adolescente teria trocado de roupa durante evento por Reprodução
1 de 4
Garoto teria trocado de roupa por Reprodução

A Master Produções e Eventos, responsável pela organização da festa, informou que o adolescente chegou ao local acompanhado dos pais e “sem qualquer vestimenta inadequada”. Segundo a empresa, a troca de roupa ocorreu posteriormente, sem o conhecimento da equipe. “Em um momento pontual, sem o conhecimento da organização, houve a troca de roupa para registros fotográficos de cunho pessoal”, afirmou em nota publicada pelo portal G1.

A organização declarou repúdio ao ocorrido. “A Master Produções e Eventos repudia de forma veemente qualquer ato, símbolo ou manifestação relacionada ao nazismo ou a ideologias de ódio. A apologia ao nazismo é crime no Brasil, e não compactuamos, não toleramos e não aceitaremos esse tipo de conduta em eventos sob nossa responsabilidade”, destacou.

A Facene, instituição à qual pertenciam os formandos, também se posicionou. A faculdade informou que não teve participação na organização do evento, realizado por um cerimonial privado, mas condenou a atitude do adolescente. “Tal manifestação é repugnante, afronta os valores democráticos, a dignidade humana e a memória das vítimas do nazismo, sendo totalmente incompatível com os princípios éticos, humanísticos e acadêmicos que orientam nossa instituição”, declarou.

Ainda segundo a Facene, serão adotadas medidas para reforçar a comunicação com formandos e comunidade acadêmica sobre a ausência de vínculo institucional com eventos privados, revisar orientações sobre uso de espaços e parcerias externas e cooperar com os organizadores para apurar os fatos e evitar novos episódios semelhantes.

A apologia ao nazismo é crime no Brasil desde 1989, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão e multa. Por se tratar de um adolescente, o caso é enquadrado como ato infracional análogo ao crime. A polícia não confirmou se registrou o caso.

Tags:

Apologia Nazismo

Mais recentes

Imagem - Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho

Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho
Imagem - Dia 13 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 13 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data
Imagem - Mega-Sena: sorteio desta terça-feira (13) tem prêmio de R$ 20 milhões

Mega-Sena: sorteio desta terça-feira (13) tem prêmio de R$ 20 milhões

MAIS LIDAS

Imagem - Enquete BBB 26: qual participante do Quarto Branco você quer ver no reality?
01

Enquete BBB 26: qual participante do Quarto Branco você quer ver no reality?

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
02

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
03

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

Imagem - 'Nosso laço se encerra aqui', diz jovem após reencontrar amiga que o abandonou em trilha
04

'Nosso laço se encerra aqui', diz jovem após reencontrar amiga que o abandonou em trilha