APOLOGIA AO NAZISMO

Adolescente usa traje nazista e faz saudação a Hitler em festa de formatura

Caso ocorreu em Mossoró, ganhou repercussão nas redes sociais e foi repudiado pela faculdade

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:49

Adolescente teria trocado de roupa durante evento Crédito: Reprodução

Um adolescente chamou atenção ao comparecer a uma festa de formatura em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, usando um fardamento que fazia referência às forças armadas da Alemanha no período nazista e realizando a saudação associada a Adolf Hitler. O episódio ocorreu no sábado (10) e as imagens passaram a circular nas redes sociais poucas horas depois.

Nos vídeos divulgados, o jovem aparece vestindo o traje e fazendo o gesto com o braço direito estendido, símbolo historicamente ligado ao regime nazista. A participação dele no evento se deu como convidado de duas irmãs que eram formandas.

A Master Produções e Eventos, responsável pela organização da festa, informou que o adolescente chegou ao local acompanhado dos pais e “sem qualquer vestimenta inadequada”. Segundo a empresa, a troca de roupa ocorreu posteriormente, sem o conhecimento da equipe. “Em um momento pontual, sem o conhecimento da organização, houve a troca de roupa para registros fotográficos de cunho pessoal”, afirmou em nota publicada pelo portal G1.

A organização declarou repúdio ao ocorrido. “A Master Produções e Eventos repudia de forma veemente qualquer ato, símbolo ou manifestação relacionada ao nazismo ou a ideologias de ódio. A apologia ao nazismo é crime no Brasil, e não compactuamos, não toleramos e não aceitaremos esse tipo de conduta em eventos sob nossa responsabilidade”, destacou.

A Facene, instituição à qual pertenciam os formandos, também se posicionou. A faculdade informou que não teve participação na organização do evento, realizado por um cerimonial privado, mas condenou a atitude do adolescente. “Tal manifestação é repugnante, afronta os valores democráticos, a dignidade humana e a memória das vítimas do nazismo, sendo totalmente incompatível com os princípios éticos, humanísticos e acadêmicos que orientam nossa instituição”, declarou.

Ainda segundo a Facene, serão adotadas medidas para reforçar a comunicação com formandos e comunidade acadêmica sobre a ausência de vínculo institucional com eventos privados, revisar orientações sobre uso de espaços e parcerias externas e cooperar com os organizadores para apurar os fatos e evitar novos episódios semelhantes.