DF

Adolescentes fabricavam armas e planejavam massacre em escola

A dupla propagava discursos de ódio contra mulheres, negros e gays, além de fazer apologia ao nazismo por meio de um site criado por eles

Metrópoles

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:50

Estudantes planejavam ataque Crédito: Material cedido ao Metrópoles

Os planos de dois adolescentes de 17 anos, alunos do 2º ano do ensino médio, foram frustrados após a coordenação do colégio descobrir que eles planejavam fazer um massacre em uma escola pública do Distrito Federal. Assim que a direção pedagógica descobriu o plano dos menores, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e passou a investigar o caso.