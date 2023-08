Advogado de Mauro Cid muda versões sobre venda de joias; veja diferenças

Crédito: Reprodução/GloboNews

Após Cezar Bitencourt, advogado do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, afirmar que o cliente iria confessar os crimes e confirmar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como mandante, ele voltou atrás nesta sexta-feira, 18, e mudou a versão.Em entrevista ao programa Estúdio I, da GloboNews, a defesa de Mauro Cid disse que houve “equívoco e má-fé” na publicação da revista Veja, na quinta-feira, 17. Veja as diferenças entre as versões ditas por ele nas entrevistas.

"Joia e não joias"Na primeira entrevista, para a Veja, o advogado Cezar declarou que Mauro Cid iria assumir que foi pegar as joias e recebeu a ordem diretamente de Bolsonaro. "O Cid não nega os fatos. Ele assume que foi pegar as joias. 'Resolve isso lá'. Ele foi resolver. 'Vende a joia'. Ele vende a joia", disse o advogado.

Já nesta sexta-feira, ele recuou e disse que estava falando apenas sobre o relógio Rolex. De acordo com a nova versão do advogado de Cid é sobre "relógio e as joias, pois não tem nada a ver com joias"."Falei do relógio, que é uma joia. Não o relógio e joias", afirmou em nova entrevista.

"Dedurar" ou não BolsonaroPara a Veja, Cezar Bittencourt, disse que Mauro Cid iria declarar às autoridades a confissão do crime e que estava cumprindo ordens diretas de Bolsonaro, o mandante do esquema. Porém, o advogado mudou a versão do que havia dito.

De acordo com ele, o ex-presidente teria pedido para que Cid "resolvesse esse problema do Rolex" e ele, como assessor e militar, foi resolver, pois "apenas cumpre ordens", argumenta o defensor. Questionado sobre se o pedido de Bolsonaro para solucionar o caso é ordem, Cezar disse que "Para bom entendedor (meia palavra basta)".