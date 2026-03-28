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Advogado é morto a tiros em serviço durante cumprimento de ordem judicial para penhora de bens

Ataque aconteceu após saída de equipe policial e oficial de justiça, em empresa de contêineres

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 15:16

Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens
Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens Crédito: Reprodução

Um advogado foi executado a tiros enquanto exercia a profissão no litoral de São Paulo. Maurício Almeida de Albuquerque, de 46 anos, morreu após ser baleado durante o cumprimento de uma penhora de bens, na tarde de sexta-feira (27), em São Vicente. O crime aconteceu dentro de uma empresa de contêineres localizada na Rua João Chancharulo, no bairro Jardim Rio Branco. Segundo informações do g1, Maurício acompanhava o cumprimento de uma ordem judicial ligada a um processo trabalhista quando foi surpreendido por homens armados.

Ele não estava sozinho. O irmão, que atua como estagiário de Direito, também foi atingido por disparos no tórax, braço e pernas. Socorrido em estado estável, ele foi levado para o Hospital do Vicentino. Um terceiro advogado que participava da diligência foi ferido de raspão em um dos dedos e não precisou de atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar, os três profissionais estavam no local por volta das 13h para cumprir uma decisão da 2ª Vara do Trabalho de Guarujá, que determinava a apreensão de bens como forma de garantir o pagamento de uma dívida.

Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens

Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens por Reprodução
Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens por Reprodução
Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens por Reprodução
Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens por Reprodução
Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens por Reprodução
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Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens por Reprodução

O ataque ocorreu logo após a saída do oficial de justiça e das equipes policiais que davam suporte à ação. Conforme relatos, dois homens encapuzados surgiram de uma área de mata próxima à empresa e abriram fogo contra o grupo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas Maurício não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os outros dois baleados receberam atendimento médico.

Em nota, a Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na região com equipes da Força Tática do 39º BPM/I e do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na tentativa de localizar os suspeitos. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Vicente e segue sob investigação. Até o momento, nenhum dos autores dos disparos foi identificado.

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Tags:

Advogado Morto A Tiros Maurício Albuquerque Penhora de Bens

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