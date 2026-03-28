CRIME

Advogado é morto a tiros em serviço durante cumprimento de ordem judicial para penhora de bens

Ataque aconteceu após saída de equipe policial e oficial de justiça, em empresa de contêineres

Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 15:16

Maurício Albuquerque foi baleado durante penhora de bens Crédito: Reprodução

Um advogado foi executado a tiros enquanto exercia a profissão no litoral de São Paulo. Maurício Almeida de Albuquerque, de 46 anos, morreu após ser baleado durante o cumprimento de uma penhora de bens, na tarde de sexta-feira (27), em São Vicente. O crime aconteceu dentro de uma empresa de contêineres localizada na Rua João Chancharulo, no bairro Jardim Rio Branco. Segundo informações do g1, Maurício acompanhava o cumprimento de uma ordem judicial ligada a um processo trabalhista quando foi surpreendido por homens armados.

Ele não estava sozinho. O irmão, que atua como estagiário de Direito, também foi atingido por disparos no tórax, braço e pernas. Socorrido em estado estável, ele foi levado para o Hospital do Vicentino. Um terceiro advogado que participava da diligência foi ferido de raspão em um dos dedos e não precisou de atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar, os três profissionais estavam no local por volta das 13h para cumprir uma decisão da 2ª Vara do Trabalho de Guarujá, que determinava a apreensão de bens como forma de garantir o pagamento de uma dívida.

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O ataque ocorreu logo após a saída do oficial de justiça e das equipes policiais que davam suporte à ação. Conforme relatos, dois homens encapuzados surgiram de uma área de mata próxima à empresa e abriram fogo contra o grupo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas Maurício não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os outros dois baleados receberam atendimento médico.