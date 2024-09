SOBRINHO ERA VÍTIMA

Advogado que matou mãe e cão após ser investigado por estupro escreveu livro sobre criança e adolescente

Família descobriu que ex-secretário estuprava o sobrinho autista por conta de vídeos em um pen drive.

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 06:42

Advogado que matou mãe e cão após ser investigado por estupro escreveu livro sobre criança e adolescente Crédito: Reprodução

Thiago Felipe de Souza Avanci, o advogado e ex-secretário municipal do Guarujá (SP) que matou a mãe, o cachorro e tirou a própria vida após a família descobrir que ele abusava do sobrinho autista, participou de um livro sobre os direitos da criança e do adolescente publicado. O livro foi lançado em 2022.

O corpo do advogado foi encontrado ao lado do corpo da mãe, Sueli Nastri De Souza Avanci, 72, e do cachorro na casa onde moravam no Guarujá (SP), na terça-feira (17). A idosa tinha uma marca de tiro na cabeça. O animal não tinha lesões aparentes. A família descobriu que advogado estuprava o sobrinho por conta de vídeos em um pen drive.

Thiago integrou diversas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e foi presidente e vice-presidente do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente.

Thiago escreveu capítulos para 10 livros, incluindo o intitulado 'Estatuto da Criança e do Adolescente: entre a efetividade dos direitos e o impacto das novas tecnologias'. A obra é uma colaboração de pesquisadores de quatro países.

Fotos e vídeos em pen drive

Segundo o g1 Santos, Thiago morava em uma edícula no terreno da mãe, que vivia na casa em frente com o neto, o adolescente vítima dos estupros.

Com o pen drive em mãos, os pais do adolescente, que eram irmão e cunhada de Thiago, foram até a polícia registrar um boletim de ocorrência contra o advogado. Um mandado de busca a apreensão foi cumprido pela Polícia Civil ontem, e Thiago cometeu o crime e se matou no mesmo dia.

Além disso, Thiago era professor de Direito e foi exonerado do cargo de secretário de Modernização e Transformação Digital em Guarujá (SP) também ondem, em decisão publicada no Diário Oficial do município.

Thiago foi encontrado morto com a mãe, Sueli Nastri De Souza Avanci, de 72 anos, e o cachorro. Todos estavam no quarto da idosa na casa. Sueli e Thiago tinha marca de tiro na cabeça, mas o cachorro não tinha nenhuma lesão visível.

Estupros recorrentes

Segundo as informações da reportagem, há cerca de 15 dias o adolescente contou para a psicóloga que estava com dores na região do ânus, o que a fez alertar os pais.

Dias depois, Thiago entregou ao irmão, pai do adolescente, alguns documentos para repassar o carro que tinha para o nome do sobrinho. Um pen drive estava junto. Thiago pediu que devolvessem o eletrônico, mas antes de fazer isso a cunhada acessou o conteúdo e descobriu vídeos que mostravam a prática do crime contra o filho.

Os vídeos mostravam o advogado estuprando o sobrinho. Os registros indicavam que o crime acontecia havia pelo menos um ano.

Depois que o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como estupro de vulnerável, a polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão e foi até o imóvel, onde apreendeu um revólver. Thiago não estava na casa no momento, mas foi à tarde até a delegacia para prestar depoimento, quando entregou outra arma, uma pistola. Liberado, ele matou a mãe, o cachorro e a si mesmo horas depois.