Agressivo e midiático: quem é o lutador brasileiro que ganhou elogio de trump por ser 'bonito demais'

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Wendel de Novais
Publicado em 12 de abril de 2026 às 14:36
O elogio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o UFC 327, colocou Paulo Costa, um dos nomes mais conhecidos do MMA brasileiro na atualidade, em ainda mais evidência. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o lutador de 34 anos ganhou notoriedade internacional sob o apelido de “Borrachinha”, principalmente pelo estilo agressivo dentro do octógono e pelo porte físico marcante.
Antes de chegar ao Ultimate Fighting Championship, ele construiu uma carreira invicta em eventos nacionais e rapidamente chamou atenção ao migrar para a principal liga de MMA do mundo. Borrachinha atua entre os médios e meio-pesados, categorias nas quais se destacou por vitórias expressivas e lutas de grande apelo junto ao público.
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump
Ao longo da carreira, enfrentou adversários de elite e chegou a disputar o cinturão dos médios, consolidando seu nome entre os principais brasileiros da organização. Além do desempenho esportivo, o mineiro também se tornou uma figura popular fora do cage.
Com presença constante nas redes sociais, costuma misturar treinos, bastidores da carreira e momentos de descontração, o que ampliou sua base de fãs dentro e fora do Brasil. A estética física, frequentemente comentada por seguidores, acabou virando uma de suas marcas — ponto que voltou a repercutir após o comentário de Trump.
No último fim de semana, durante o evento em Miami, Borrachinha voltou a chamar atenção ao nocautear o russo Azamat Murzakanov, encerrando a invencibilidade do adversário e reforçando sua posição no ranking. Com um estilo explosivo, personalidade provocadora e forte apelo midiático, Paulo Costa se mantém como um dos lutadores brasileiros mais reconhecidos do UFC.