Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agressivo e midiático: quem é o lutador brasileiro que ganhou elogio de trump por ser 'bonito demais'

Mineiro construiu carreira no UFC com estilo agressivo e forte presença nas redes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 14:36

Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O elogio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o UFC 327, colocou Paulo Costa, um dos nomes mais conhecidos do MMA brasileiro na atualidade, em ainda mais evidência. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o lutador de 34 anos ganhou notoriedade internacional sob o apelido de “Borrachinha”, principalmente pelo estilo agressivo dentro do octógono e pelo porte físico marcante.

Antes de chegar ao Ultimate Fighting Championship, ele construiu uma carreira invicta em eventos nacionais e rapidamente chamou atenção ao migrar para a principal liga de MMA do mundo. Borrachinha atua entre os médios e meio-pesados, categorias nas quais se destacou por vitórias expressivas e lutas de grande apelo junto ao público.

Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump

Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump por Reprodução

Ao longo da carreira, enfrentou adversários de elite e chegou a disputar o cinturão dos médios, consolidando seu nome entre os principais brasileiros da organização. Além do desempenho esportivo, o mineiro também se tornou uma figura popular fora do cage.

Com presença constante nas redes sociais, costuma misturar treinos, bastidores da carreira e momentos de descontração, o que ampliou sua base de fãs dentro e fora do Brasil. A estética física, frequentemente comentada por seguidores, acabou virando uma de suas marcas — ponto que voltou a repercutir após o comentário de Trump.

No último fim de semana, durante o evento em Miami, Borrachinha voltou a chamar atenção ao nocautear o russo Azamat Murzakanov, encerrando a invencibilidade do adversário e reforçando sua posição no ranking. Com um estilo explosivo, personalidade provocadora e forte apelo midiático, Paulo Costa se mantém como um dos lutadores brasileiros mais reconhecidos do UFC.

Leia mais

Imagem - Trump se encanta com brasileiro no UFC e faz elogio: “Bonito demais para ser lutador”

Trump se encanta com brasileiro no UFC e faz elogio: “Bonito demais para ser lutador”

Imagem - Ranking mundial das 100 melhores frutas tem três brasileiras; saiba quais são

Ranking mundial das 100 melhores frutas tem três brasileiras; saiba quais são

Imagem - Delegado da PF é detido após tentar furtar pote de conserva em mercado

Delegado da PF é detido após tentar furtar pote de conserva em mercado

Tags:

Donald Trump Ufc Lutador Paulo Borrachinha

Mais recentes

Imagem - Acidente com quatro veículos mata casal, dois filhos de 6 e 2 anos e amigo da família

Acidente com quatro veículos mata casal, dois filhos de 6 e 2 anos e amigo da família
Imagem - 'Carro rastreado': família diz que homem morto por esposa ao tentar sair para bar era vigiado

'Carro rastreado': família diz que homem morto por esposa ao tentar sair para bar era vigiado
Imagem - Saiba quem é o delegado da PF detido após tentar furtar pote de conserva em shopping

Saiba quem é o delegado da PF detido após tentar furtar pote de conserva em shopping