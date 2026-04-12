UFC

Agressivo e midiático: quem é o lutador brasileiro que ganhou elogio de trump por ser 'bonito demais'

Mineiro construiu carreira no UFC com estilo agressivo e forte presença nas redes

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 14:36

Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O elogio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o UFC 327, colocou Paulo Costa, um dos nomes mais conhecidos do MMA brasileiro na atualidade, em ainda mais evidência. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o lutador de 34 anos ganhou notoriedade internacional sob o apelido de “Borrachinha”, principalmente pelo estilo agressivo dentro do octógono e pelo porte físico marcante.

Antes de chegar ao Ultimate Fighting Championship, ele construiu uma carreira invicta em eventos nacionais e rapidamente chamou atenção ao migrar para a principal liga de MMA do mundo. Borrachinha atua entre os médios e meio-pesados, categorias nas quais se destacou por vitórias expressivas e lutas de grande apelo junto ao público.

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Ao longo da carreira, enfrentou adversários de elite e chegou a disputar o cinturão dos médios, consolidando seu nome entre os principais brasileiros da organização. Além do desempenho esportivo, o mineiro também se tornou uma figura popular fora do cage.

Com presença constante nas redes sociais, costuma misturar treinos, bastidores da carreira e momentos de descontração, o que ampliou sua base de fãs dentro e fora do Brasil. A estética física, frequentemente comentada por seguidores, acabou virando uma de suas marcas — ponto que voltou a repercutir após o comentário de Trump.