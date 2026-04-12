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Ranking mundial das 100 melhores frutas tem três brasileiras; saiba quais são

Lista do TasteAtlas reúne sabores do mundo com base em avaliações de usuários

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 14:21

Frutas viraram destaque em ranking Crédito: Freepik

Três frutas típicas do Brasil figuram entre as 100 melhores do mundo em um ranking atualizado do TasteAtlas, plataforma internacional especializada em gastronomia: jabuticaba, açaí e guaraná. A jabuticaba segue como o principal destaque nacional.

Depois de já ter alcançado a segunda colocação em 2023 e aparecido em 10º lugar no ano passado, a fruta ocupa agora a 18ª posição, com avaliação de 4,3 estrelas em uma escala de cinco pontos, baseada nas notas de usuários do site. De casca roxa escura e polpa doce, ela continua entre as mais bem avaliadas do mundo.

Açaí é uma fruta versátil 1 de 12

No topo do ranking aparece a truskawka kaszubska, um tipo de morango cultivado na Polônia, que lidera com 4,7 estrelas. Conhecida pelo alto teor de açúcar, a fruta tem sabor doce e aroma marcante, sendo bastante utilizada no preparo de sobremesas.

Também presente na lista, o açaí surge na 40ª posição, com nota 4,1, enquanto o guaraná aparece em 79º lugar, com 3,9 estrelas. As duas frutas, originárias da região amazônica, seguem como referências da biodiversidade brasileira e têm ganhado espaço no mercado internacional, especialmente em produtos derivados.

Entre as cinco primeiras colocadas, o ranking reúne frutas cultivadas em diferentes partes do mundo. Na segunda posição está a rodakina naoussas, um tipo de pêssego produzido na Grécia, conhecido pelo sabor doce e aroma intenso. Logo em seguida aparece o melocotón de Calanda, da Espanha, reconhecido pelo tamanho avantajado e pela textura considerada ideal.

Completam o top 5 a mandarini chiou, tangerina cultivada na ilha grega de Quios, famosa pelo perfume acentuado — característica que rendeu à região o apelido de "Myrovolos" — e os citrinos do Algarve, conjunto de frutas cítricas produzidas no sul de Portugal, valorizadas pela casca fina, coloração intensa e alto teor de suco.