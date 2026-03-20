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Além da higiene bucal: conheça mitos e verdades sobre o mau hálito

Problemas respiratórios e de garganta podem estar por trás do incômodo

O mau hálito é um problema que vai muito além da saúde física: afeta a autoestima e prejudica as relações sociais. A chegada do Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado em 20 de março, é o momento ideal para desmistificar algumas informações relacionadas ao assunto. Quando o odor desagradável surge, a primeira reação costuma ser caprichar na escovação ou culpar o estômago. No entanto, o caminho para o diagnóstico correto pode ser diferente.