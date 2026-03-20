Além da higiene bucal: conheça mitos e verdades sobre o mau hálito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 20 de março de 2026 às 11:04
O mau hálito é um problema que vai muito além da saúde física: afeta a autoestima e prejudica as relações sociais. A chegada do Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado em 20 de março, é o momento ideal para desmistificar algumas informações relacionadas ao assunto. Quando o odor desagradável surge, a primeira reação costuma ser caprichar na escovação ou culpar o estômago. No entanto, o caminho para o diagnóstico correto pode ser diferente.
O otorrinolaringologista dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, Henrique Furlan, elencou alguns mitos e verdades sobre o mau hálito.