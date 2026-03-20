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Homem rouba carro de mãe e foge com bebê de dois meses dentro do veículo

Criança foi encontrada no veículo após buscas da polícia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:44

Homem levou bebê que estava no carro durante assalto
Homem levou bebê que estava no carro durante assalto Crédito: Reprodução

Um homem roubou um carro com um bebê de apenas dois meses dentro do veículo na tarde desta quinta-feira (19), no bairro do Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo. O suspeito foi preso em flagrante após a polícia localizar o automóvel com a criança ainda no interior.

O crime aconteceu em frente ao Centro para Crianças e Adolescentes Ebenezer, unidade vinculada à prefeitura. A mãe havia estacionado o carro para buscar a filha mais velha, de 7 anos, quando foi surpreendida pela ação. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem entrou no veículo e fugiu em poucos segundos pela Rua Antônio Cardoso Nogueira.

Homem levou bebê que estava no carro durante assalto

Homem levou bebê que estava no carro durante assalto por Reprodução
Homem levou bebê que estava no carro durante assalto por Reprodução
Homem levou bebê que estava no carro durante assalto por Reprodução
Homem levou bebê que estava no carro durante assalto por Reprodução
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Homem levou bebê que estava no carro durante assalto por Reprodução

A mulher acionou os policiais imediatamente, dando início às buscas na região.O carro foi encontrado na Rua Chica Luiza, a cerca de 2,7 quilômetros do local do roubo. O bebê estava dentro do veículo e foi resgatado sem ferimentos. A criança foi levada para atendimento no Pronto-Socorro de Pirituba. Um suspeito, de 26 anos, foi localizado e detido. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial.

Após o susto, a mãe descreveu o momento de desespero. “Ele [o bebê] tava dentro do carro e todo dia vou buscar ela. Coloca a mochila dentro do carro, por ser uma mochila muito pesada, porque ela vai da escola para o CCA. Todo dia faço a mesma coisa. Só que hoje, infelizmente, tinha uma pessoa que não deveria estar ali naquele momento. Antes mesmo de eu virar as costas, ele entrou no carro e levou, com meu filho dentro do carro”, contou.

Aliviada, ela destacou que o filho não sofreu ferimentos. “Mas [o ladrão] não fez nada com ele, porque Deus é maior que todas as coisas. E, graças a Deus, deu tudo certo. Ele já foi apreendido. Meu filho tá bem. A minha filha de 7 anos também tá bem”, completou.

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Mãe Assalto Bebê de Dois Meses

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