CRIME

Homem rouba carro de mãe e foge com bebê de dois meses dentro do veículo

Criança foi encontrada no veículo após buscas da polícia

Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:44

Homem levou bebê que estava no carro durante assalto Crédito: Reprodução

Um homem roubou um carro com um bebê de apenas dois meses dentro do veículo na tarde desta quinta-feira (19), no bairro do Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo. O suspeito foi preso em flagrante após a polícia localizar o automóvel com a criança ainda no interior.

O crime aconteceu em frente ao Centro para Crianças e Adolescentes Ebenezer, unidade vinculada à prefeitura. A mãe havia estacionado o carro para buscar a filha mais velha, de 7 anos, quando foi surpreendida pela ação. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem entrou no veículo e fugiu em poucos segundos pela Rua Antônio Cardoso Nogueira.

Homem levou bebê que estava no carro durante assalto 1 de 4

A mulher acionou os policiais imediatamente, dando início às buscas na região.O carro foi encontrado na Rua Chica Luiza, a cerca de 2,7 quilômetros do local do roubo. O bebê estava dentro do veículo e foi resgatado sem ferimentos. A criança foi levada para atendimento no Pronto-Socorro de Pirituba. Um suspeito, de 26 anos, foi localizado e detido. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial.

Após o susto, a mãe descreveu o momento de desespero. “Ele [o bebê] tava dentro do carro e todo dia vou buscar ela. Coloca a mochila dentro do carro, por ser uma mochila muito pesada, porque ela vai da escola para o CCA. Todo dia faço a mesma coisa. Só que hoje, infelizmente, tinha uma pessoa que não deveria estar ali naquele momento. Antes mesmo de eu virar as costas, ele entrou no carro e levou, com meu filho dentro do carro”, contou.