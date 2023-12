Alexandre Pires retira o nome de seu empresário do Instagram após prisão preventiva

Após a prisão preventiva de Matheus Possebon, Alexandre Pires retirou o nome dele, que é seu empresário, do Instagram. Ambos estão sendo investigados por lavagem de dinheiro de garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami, em Roraima. Ao Estadão, o advogado de defesa de Possebon, Fábio Tofic Simantob, confirmou que ele foi preso preventivamente. Em nota enviada à reportagem, ele afirmou que a prisão "é uma violência" e "foi decretada por conta de uma única transação financeira com uma empresa que Matheus não mantém qualquer relação comercial".

A reportagem tentou contato com Pires, mas não teve retorno até o momento desta publicação. Os advogados do cantor enviaram uma nota pública ao Estadão negando o envolvimento do cantor com o garimpo ou extração de minério. Eles ainda negam "qualquer ato ilícito".