Aluno de 12 anos encontra pepita de ouro durante excursão escolar

Imagina uma criança de 12 anos, durante uma excursão, encontrar uma pepita de ouro? Foi o que aconteceu com o pequeno Álvaro Henrique, que estava no passeio da escola na Mina de Ouro Tancredo Neves, em São João Del Rei, em Minas Gerais.



O menino estava junto com outros 41 colegas que embarcaram na jornada para ver a mina desativada. Todos estudam no Instituto de Educação e Cultura de Carmo do Rio Claro.



Em conversa ao G1, o professor de História responsável pela excursão, Junior César Oliveira, comentou que o aluno desceu a mina e já percebeu uma rocha com um brilho estranho.