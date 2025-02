SÍMBOLO POLÊMICO

Aluno é impedido de formar em universidade federal após pintar suástica no rosto

Instituição vai registrar um boletim de ocorrência na Polícia Federal

Um aluno do curso de Engenharia de Minas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS) foi impedido de formar após aparecer com uma suástica pintada no rosto. O caso ocorreu na terça-feira (18), no Campus Centro, em Porto Alegre. >