SALVADOR

Budista ou nazista: entenda a diferença das suásticas

Assuntou viralizou nas redes sociais após publicação do azulejo do Palacete Tira-Chapéu

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 06:00

Placa do Palacete Tira Chapéu Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na última terça-feira (4), tomou conta do X (antigo Twitter) o debate sobre os azulejos do Palacete Tira-Chapéu. Teve quem viu pela primeira vez e se espantou e quem já era um velho conhecido do "Manji", símbolo associado ao budismo, representativo de prosperidade e boa sorte. Apesar da origem o símbolo foi utilizado pelo nazismo alemão a partir dos anos 20, do século passado. >

O discussão começou com uma foto da Tia Má, que, ao visitar o prédio pela primeira vez, ficou chocada com a presença do símbolo. A negatividade carregada pela associação gera questionamentos quanto aos possíveis usos do emblema, mas, apesar da apropriação eles possuem pequenas diferenças. >

"As suásticas tem pequenas diferenças entre elas, não são exatamente iguais, tem algumas que são mais finas, tem algumas que aquele símbolo dá uma girada, se você olhar a grafia", argumenta o professor de história Murilo Mello. >

A 'girada', mencionada por Mello, diz respeito a versão utilizada pelo nazismo alemão, em que o símbolo é inclinado em 45º, enquanto a suástica budista tem seus traços planificados, como é possível ver em uma das placas sinalizadoras incluídas no Palacete Tira Chapéu após obra de restauro. >