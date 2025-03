Alunos de medicina aparecem com faixa que faz apologia ao estupro

'ENTRA PORRA ESCORRE SANGUE'

A Faculdade Santa Marcelina, uma das mais tradicionais instituições de ensino de Medicina de São Paulo, abriu uma sindicância para apurar a exibição de uma faixa com mensagem de apologia à violência sexual durante o Intercalo, competição esportiva universitária realizada no último sábado (15). A faixa, que trazia a frase "entra porra escorre sangue", foi erguida por membros da Atlética antes de uma partida de handebol e gerou forte repercussão interna, levando a notas de repúdio de entidades estudantis e da própria faculdade. As informações foram divulgadas pelo Uol. >