CASO GRAVE

Jovem de 17 anos morre após ser espancado ao reagir a ofensas homofóbicas

Vítima sofreu traumatismo craniano; caso foi em Manaus (AM)

Um jovem de 17 anos morreu após ser espancado em via pública no bairro Gilberto Mestrinho, em Manaus (AM). A agressão ocorreu no último sábado (5) e Fernando Vilaça da Silva não resistiu aos ferimentos na segunda-feira (7), depois de ficar internado em estado grave.>