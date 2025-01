VAREJO

Amazon Brasil expande loja de compras internacionais com itens diretamente dos EUA

Os membros Prime terão frete internacional gratuito em produtos selecionados

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 08:46

Amazon Crédito: Shutterstock

A Amazon Brasil está ampliando sua loja de compras internacionais, oferecendo agora mais de 40 milhões de produtos vendidos diretamente pelos centros de distribuição da Amazon nos EUA, com entrega no Brasil. Essa novidade se soma aos 130 milhões de itens já disponíveis no país. Anteriormente, os brasileiros podiam comprar produtos internacionais apenas de vendedores parceiros, principalmente dos Estados Unidos e China. A informação é da Folha de S. Paulo.

Agora, os consumidores poderão adquirir diretamente da Amazon dos EUA, com o pagamento antecipado de impostos por meio do programa Remessa Conforme, criado pela Receita Federal. Isso garante que o consumidor não tenha custos adicionais após a compra. O pagamento poderá ser feito com métodos locais, como Pix e parcelamento no cartão de crédito.

Os membros Prime terão frete internacional gratuito em produtos selecionados, enquanto os demais clientes pagarão um frete reduzido de R$ 8,90. Os produtos internacionais serão identificados com o selo "Compra Internacional" e terão o status de "vendidos e enviados por Amazon Estados Unidos". O rastreamento dos pedidos será feito diretamente no site.

A expansão inclui 35 novas categorias de produtos, como livros, roupas, acessórios automotivos, eletrônicos e artigos para casa. Marcas populares como Champion, Conair, Ninja e Carter's estarão disponíveis, além de 26 milhões de livros físicos. Produtos eletrônicos, como mouses, teclados e peças de hardware, também farão parte da oferta.

Em relação ao tempo de entrega, como os itens são enviados dos EUA, o prazo será mais longo do que o das compras nacionais, com uma média de 22 dias para a maioria das regiões. No entanto, em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, o prazo pode ser reduzido para 19 dias.