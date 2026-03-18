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Ambev abre inscrições para 163 vagas de estágio: saiba como participar

Interessados têm até o dia 13 de abril para se candidatar

Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:37

Ambev busca talentos para programa de estágio Crédito: Divulgação

A edição de 2026 do Programa de Estágio da Ambev está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (18). O projeto busca atrair jovens talentos que desejam iniciar a carreira na companhia que engloba marcas como Guaraná, Beats e Budweiser.

Ao todo são 163 vagas disponíveis em três frentes de atuação: Mundo Supply, Mundo Business e Mundo Tech. As inscrições ficam abertas até o dia 13 de abril e podem ser feitas pelo site de vagas da empresa.

Ao se inscrever, o candidato pode escolher com qual frente de atuação mais se identifica. Como diferencial, o programa conta com uma trilha de desenvolvimento personalizada, mentoria com lideranças e projetos com impacto real. Os estagiários também participam da League, liga de estagiários da companhia, presente em todas as regiões do país. A iniciativa promove conexão, desenvolvimento e acesso a experiências como competições de cases e conversas com vice-presidentes da companhia.

De acordo com João Vitor Marinho, Diretor de People da Ambev, o programa busca estudantes com curiosidade, garra e disposição para assumir responsabilidades desde o início da carreira. “Acreditamos que talento se desenvolve na prática. Nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem quer potencializar seu futuro, assumir responsabilidades, contribuir com resultados concretos e ajudar a construir algumas das marcas mais amadas do país”, afirma.